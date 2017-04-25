عصابة تٌنفذ سرقة القرن بشركة نقل أموال في الباراغواي

لندن ـ نفذ عشرات المسلحين الذين يعتقد بأنهم ينتمون الى عصابة برازيلية ما عُرف بـ “سرقة القرن”، حيث قاموا باقتحام شركة نقل أموال أمس الاثنين في جنوب شرق الباراغواي وسرقة ملايين الدولارات من خزنتها.

ولم يتم تحديد كمية الاموال التي فر بها اللصوص، لكن المدعي العام في الباراغواي دنيس دوارتي ، قال ان الخزنة كانت مليئة عندما حصلت السرقة، وانها تتسع لحوالى 40 مليون دولار نقدا، دون ان تؤكد السلطات هذا المبلغ.

وترك حوالى 50 مسلحا مدججين بالأسلحة والمتفجرات مدينة سيداد دل استي بعد تنفيذ عملية السطو التي استمرت لساعتين وكأنها ساحة حرب.

وأسفرت عملية السطو اضافة الى التخريب عن مقتل شرطي باراغواياني، بحسب السلطات وشهود.

وقامت قوة شرطة مشتركة من الباراغواي والبرازيل بمطاردة افراد العصابة الهاربين على الحدود بين البلدين قرب شلالات اغوازو الشهيرة، وتمكنت من قتل ثلاثة منهم واعتقال “ما لا يقل عن أربعة”، وذلك حسب تغريدة لوزير داخلية الباراغواي.

وأكدت السلطات البرازيلية حصول مواجهات لكنها لم تعط تفاصيل أكثر، وقال مصدر في الشرطة الفدرالية “كان هناك تبادل لاطلاق النار (…) هناك قتلى وجرحى لكننا لن نعطي معلومات أكثر الآن، فنحن ما زلنا نطارد بعض الأشخاص”.

وتعهد الرئيس البرازيلي ميشال تامر بدعم شرطة الباراغواي “بكل الموارد اللازمة”، وقال “الحكومة البرازيلية تعبر عن تضامنها مع ضحايا هذا العمل الاجرامي وخاصة اقارب الشرطي القتيل”.