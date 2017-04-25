سائق يسرق ربع مليون جنيه لعلاج نجله في مصر

القاهرة ـ تمكنت أجهزة الامن بمحافظة الجيزة بمصر، من القبض علي سائق سرق ربع مليون جنيه من خزينة شركة “فور إم” للتجارة الدولية.

وانتقلت اجهزة الأمن إلي مقر الشركة بالطابق الأرضي على مساحة 350 مترا، واكتشفوا وجود كسر بالباب الرئيسي لها، وكسر بباب الخزينة بغرفة الماليات.

وتبين أن سائق بالشركة قام بعملية السرقة، وبالتحري عنه تبين أنه سبق اتهامه في قضية سرقة مساكن، حيث أنه دائم الاقتراض من زملائه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأنه توجه إلى الشركة يوم الحادث، وكسر الباب الرئيسي وبابي غرفة الخزينة والخزينة واستولى على المبلغ، وفر هاربا، وأرشد عن مكان المبلغ، وقال أنه سرق المبلغ لعلاج نجله.