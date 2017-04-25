بريطانيا تمنع السجين الأكثر إثارة في العالم من الدخول
Apr 25, 2017
لندن ـ رحّلت سلطات مطار هيثرو في لندن السجين السابق الأكثر إثارة في العالم “جيريمي ميكس”، بعد ثماني ساعات من وصوله، بدعوى عدم امتلاكه الأوراق اللازمة للدخول.
وقال “جيم جوردان” مدير مكتب ميكس إنه كان من المقرر ان يقضي هذا الاسبوع في العاصمة البريطانية لبعض الالتزامات، ومنها جلسات تصوير لصالح مجلات بريطانية.
واظهرت الصور التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ميكس وهو يجلس في منطقة احتجاز بالمطار، قبل أن يتم ترحيله ومنعه من دخول البلاد.
وقال مدير أعمال السجين السابق إن مستاء مما حصل له، حيث رافقته الشرطة على متن الطائرة عند ترحيله.
ومنذ إطلاق سراحه من السجن في مارس 2016، بدأت ميكس يعمل في مجال الموضة .
*يا سيدي (بريطانيا) وحرة تسمح للبعض
وتمنع البعض.
* هذه سيادة الدول .
*(أمريكا ) عملتها ألف مرة ومنعت ناس كثير
من دخول أراضيها..؟؟؟
* أذكر زمان الإمارات منعت الشيخ الجليل (القرضاوي ) من دخول أراضيها وامرته
بالمغادرة بعد ما وصل مطار (ابوظبي).
* الأسوأ؛ بعض دولنا العربية تطرد بعض
مواطنيها وتمنعهم من العودة وهذا
منتهى الظلم والجهل والتخلف.
سلام