﻿وزير الخارجية الألماني يرفض الرد على مكالمة هاتفية من نتنياهو بعد إلغاء لقاء بينهما

لندن ـ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من وديع عواودة: رفض وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، ابتزازات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهديداته بإلغاء اللقاء المقرر بينهما، إذا ما التقى مع منظمات إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاحتلال.

وصمم غابرييل على لقاء منظمة «بتسيلم» الحقوقية وحركة «يكسرون الصمت» التي تضم جنودا سابقين، بينما أصر نتنياهو، الذي يشغل حقيبة الخارجية، على موقفه وألغى اللقاء الذي كان مقررا في الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس.

ورفض غابرييل أيضا استقبال مكالمة هاتفية من نتنياهو، بعد إلغاء اللقاء. وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء إنه حاول الحديث هاتفيا مع غابرييل، ليشرح له شخصيا تحفظاته على الاجتماع مع مثل هذه المنظمات، لكن الوزير الألماني رفض استقبال المكالمة حسب ما أوردت صحيفة «هآرتس». ونقل مراسل الإذاعة الإسرائيلية في بون أمس عن وسائل إعلام ألمانية هجومها على قرار نتنياهو الذي وصفته بالمستهجن وبالفضيحة السياسية.

ووصل غابرييل، إلى إسرائيل مساء أول من أمس، بغية المشاركة في «إحياء ذكرى الهولوكوست». وهذه أول زيارة له لإسرائيل والأراضي المحتلة منذ توليه وزارة الخارجية في كانون الثاني/يناير الماضي. وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف ألمانيا إزاء بناء المستوطنات الإسرائيلية العلاقات بين الدولتين إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات. وألغت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في آذار/مارس الماضي قمة مع نتنياهو كان من المقرر أن تعقد في القدس في أيار/مايو المقبل، ردا على قرارات الحكومة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي المحتلة لا سيما في القدس الشرقية مما يعرقل التقدم نحو حل الدولتين.

ونقل عن مصادر في الديوان الحكومي، أن نتنياهو طلب من الجانب الألماني إلغاء اللقاء مع ممثلين عن المنظمتين. وقال غابرييل للقناة الثانية في التلفزيون الالماني «زي دي اف» الألمانية قبل قرار نتنياهو إنه يأمل بأن يعقد اللقاء بينهما، مضيفا «أواجه صعوبة في تخيل أن اللقاء سيلغى، لأن هذا سيكون مؤسفا جدا»، مشددا على أن إلغاءه «لا يمكن استيعابه». واعتبر اللقاء مع منظمات غير حكومية «أمرا طبيعيا جدا من جهتنا أن نلتقي مع ممثلي منظمات مدنية خلال زيارة سياسية» موضحا «أنت لا تحصل على انطباع كامل عن الدولة عندما تلتقي الحكومة فقط، ويجب التحدث مع فنانين، كتاب وحتى مع منظمات نقدية. وأنا لا أريد افتعال دراما من هذا الأمر».