﻿مركز أسرى فلسطين يطالب بإجراءات عملية لنصرة المضربين وعدم الاكتفاء بالتصريحات

غزة – «القدس العربي»: مع دخول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يومهم التاسع في الإضراب المفتوح عن الطعام، دعا أحد المراكز التي تتابع ملفهم، إلى اتخاذ «إجراءات عملية على الأرض»، وعدم الاكتفاء بالتصريحات، لمساندة المضربين.

وتواصلت في قطاع غزة يوم أمس الفعاليات التضامنية، مع الأسرى في خيمة الاعتصام الرئيسية المقاومة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، وتوافد العديد من المؤسسات والشخصيات، للتأكيد على استمرار الحملة التضامنية حتى انتهاء المعركة.

وفي هذا السياق قال رياض الأشقر، الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن الأوضاع القاسية التي يعيشها الأسرى، ودخول المئات منهم في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقهم «يحتاج إلى إجراءات عملية على الأرض وليس إلى تصريحات فقط». وأكد في تصريح صحافي أنه منذ بدء إضراب الأسرى «سمعنا العديد من التصريحات لمؤسسات مختلفة أعربت عن تضامنها مع الأسرى، وقالت إنها تتابع الإضراب عن كثب، وفى مقدمتها جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومنظمة العفو الدولية وغيرها». وأضاف «هذا يعد مؤشرا جيدا، ولكنه لا يخدم الأسرى بشكل حقيقي، ولا يؤثر على مواقف الاحتلال تجاه الأسرى المضربين».

وشدد على أن أوضاع الأسرى القاسية «توجب على تلك المؤسسات والجهات المختلفة التحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال بحقهم»، لافتا إلى أن ذلك يكون من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية، وحثها على اتخاذ قرارات عملية لصالح الأسرى، وتشكيل لوبي ضاغط على الاحتلال، والتهديد بقطع العلاقات مع الاحتلال في حال لزم الأمر.

وقال «منذ عشرات السنين ونحن نكرر تلك البيانات المتضامنة مع الأسرى بشكل روتيني، ولكن دون جدوى، بحيث يزداد قمع الاحتلال لهم، ويصادر المزيد من حقوقهم، ويستهدف إنسانيتهم قبل أوضاعهم المعيشية»، داعيا إلى تغيير طريقة التعامل مع القضية بما يضمن التخفيف من معاناة الأسرى، وخاصة من يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام.

ورأى أن موقف السلطة الفلسطينية حتى اللحظة «غير قوي تجاه إضراب الأسرى، وقال إنها «لم تستخدم كل أدواتها الدبلوماسية الضاغطة على الاحتلال».

وأشار إلى أن السلطة لم تطالب مثلاً بعقد جلسة للأمم المتحدة لبحث إضراب الأسرى وقمع الاحتلال لهم، أو تتقدم بشكوى لدى محكمة الجنايات.

ودعا الناطق باسم مركز أسرى فلسطين إلى «تصعيد الفعاليات التضامنية» مع الأسرى المضربين بكل الوسائل والأشكال من أجل إجبار الجميع على التعاطي مع قضيتهم العادلة، بعيدا عن «التصريحات والإدانات الكلامية».من جهتها جددت حركة فتح في قطاع غزة، رفضها لحملة التحريض الإسرائيلية التي وصفتها بـ «المنظمة والممنهجة» التي تقوم بها حكومة الاحتلال، ضد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، فيما يتعلق بصرف مخصصات إعاشة لضحايا الاحتلال والتي تشمل عوائل الشهداء والجرحى والأسرى .

وأكدت أن أسر الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين هم «رموز نضالنا الوطني المشروع وضمير شعبنا الفلسطيني، وهم ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وممارساته اليومية التي تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية».

جاء ذلك في الوقت الذي بعث فيه المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الولايات المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرفقة برسالة النائب الفلسطيني الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي، إلى زملائه البرلمانيين في العالم، حول إضراب الأسرى عن الطعام «الحرية والكرامة».

ووزع السفير منصور، من موقعه كرئيس للمجموعة العربية، للشهر الجاري، نسخا من هذه الرسالة على مجلس السفراء العرب.