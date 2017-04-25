﻿إغلاق معبر سبتة الحدودي لمدة أسبوع بعد وفاة سيدتين خلال شهر بسبب التدافع

الرباط – «القدس العربي» : أعلنت السلطات المغربية والإسبانية، امس الثلاثاء، إغلاق معبر سبتة، لمدة أسبوع بعد وفاة سيديتين خلال شهر واحد في المعبر الرابط بين المدينة التي تحتلها اسبانيا وبقية الاراضي المغربية.

وقالت تقارير صحافية ان هذا الإغلاق المؤقت يأتي من أجل تنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى توفير جميع شروط السلامة في «المعبر الحدودي»، تفادياً لوقوع حوادث مماثلة.

واضافت ان هذا الإجراء الذي سيستمر إلى الثاني من أيار/ مايو المقبل، يأتي عقب وفاة مغربية تمتهن التهريب المعيشي يوم أمس اول الاثنين، على خلفية اكتظاظ وتدافع شهدته عملية نقل البضائع.

وقالت السلطات المحلية المغربية أنه وعلى إثر التدافع والازدحام الذي شهدته صباح (اول) من أمس الاثنين إحدى بوابات الولوج لمعبر باب سبتة، أصيبت سيدة بحالة إغماء نقلت على إثرها إلى مستشفى الفنيدق حيث وافتها المنية على الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة لها. وقد تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الحادث.

من جهة أخرى، ونظراً لحساسية وضعية مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا منذ نهاية القرن الـ 15 ويرفض المغرب الاعتراف بهذا الاحتلال، يتجنب العاهل الاسباني الملك فيليبي السادس، زيارة المدينتين رغم الضغوطات التي تمارسها سلطات المدينتين عليه.

ويقوم الملك فيليبي السادس وعقيلته ليتيسيا، بزيارة لمناطق جزر الكناري، منذ أول من أمس للمرة الأولى منذ عام 2014، ليكملا بذلك عقد زيارة مختلف الأقاليم الإسبانية. وقال موقع «موناركيا كونفيدونسيال»، المتخصص في الأنشطة الملكية الاسبانية، أن الملك فيليبي بزيارته للكناري يكون قد قام بزيارة جميع الأقاليم الإسبانية باستثناء مدينتي سبتة، ومليلية.

وكشف عن محاولات مسؤولي المدينتين السليبتين لإقناع ملك إسبانيا بزيارتهما إلا انها باءت بالفشل، بعدما نجح في أكثر من ألف يوم في منصبه كملك، في زيارة العديد من المدن، وجميع الأقاليم الإسبانية، خاصة مدينة مدريد مقر إقامته، وذلك عكس كتالونيا، التي لها مساع انفصالية.

وأكد الموقع أن الملك الإسباني لم يتوجه إلى المدينتين رغم توصله بدعوات متكررة لزيارتهما، منذ فترة طويلة من طرف المسؤولين، سواء بشكل شفوي عند التقدم لإلقاء التحية، أو من خلال تصريحات رسمية، ودعوات وجهت إلى قصر لازارزويلا، مقر الإقامة الرسمية للملك الإسباني وتم الإعلان قبل مدة عن زيارة مرتقبة للملك الإسباني فيليبي السادس، والملكة ليتيسيا للمغرب، وذلك بدعوة من الملك محمد السادس وأن زيارته للمدينتين قد تغضب المغرب، خصوصا وأن أزمة نشبت بين المغرب وإسبانيا في 2007 بعد إقدام الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا على زيارة المدينتين.