﻿ترامب ينوي زيادة المساعدات للفلسطينيين

رام الله – «القدس العربي»: يستدل من وثائق داخلية في وزارة الخارجية الأمريكية التي تم نشرها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تنوي تقليص المساعدات الأمريكية لدول العالم، ولكنها في المقابل تنوي زيادة مساعداتها للفلسطينيين بنسبة 5%. وتعتبر هذه الوثائق التي نشرت على موقع «فورين بوليسي» مجرد اقتراح ميزانية ولكي يتم تمريرها يجب أن يصادق عليها من قبل مجلس الشيوخ، الذي يتوقع أن يعارض بقوة تقليص المساعدات الأمريكية للعالم.

وحسب مشروع الميزانية الحالية تنوي إدارة ترامب خلال السنة القريبة تقليص المساعدات لغالبية دول افريقيا وآسيا والشرق الأوسط، بما في ذلك دول حليفة كمصر والأردن. لكن القرار لن يشمل المساعدات العسكرية التي تحصل عليها مصر والأردن من ميزانية وزارة الدفاع. وفي المقابل من المتوقع زيادة حجم المساعدات التي تقدم للفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، ليصل إلى 215 مليون دولار، مقابل 205 ملايين في العام الماضي.

ويأتي اقتراح زيادة المساعدات الخارجية للفلسطينيين على خلفية التصريحات المتكررة لترامب بشأن نيته التوصل إلى «الصفقة النهائية» – اتفاق سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ومن المنتظر أن يستقبل ترامب في الأسبوع المقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليناقش معه سبل دفع العملية السلمية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.