مجلس الأمن يصوت الخميس على مشروع قرار حول الصحراء الغربية
الأمم المتحدة- أ ف ب- يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على قرار يهدف إلى دعم مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات في الصراع المستمر منذ عقود حول الصحراء الغربية، بحسب ما اعلن دبلوماسيون.
ويضغط مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، على جبهة البوليساريو لكي تسحب فورا مقاتليها من منطقة عازلة بعد انسحاب القوات المغربية في شباط/ فبراير.
وتطالب جبهة البوليساريو بمنطقة الكركرات الواقعة على الحدود مع موريتانيا. وكان المغرب انسحب منها لبضع مئات من الامتار في نهاية شباط/ فبراير بطلب من الامم المتحدة لنزع فتيل التوتر مع البوليساريو.
وقد وزعت الولايات المتحدة نص مشروع القرار الاثنين على الاعضاء الـ15 في المجلس، بعد التشاور مع فرنسا وروسيا والمملكة المتحدة. ويمدد مشروع القرار أيضا لسنة واحدة ولاية بعثة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هناك.
وأبلغ الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش المجلس قبل أسبوعين بنيته اقتراح حل دبلوماسي جديد والترويج لـ”ديناميكية جديدة” لحل هذا النزاع الإقليمي.
والثلاثاء قال فرانسوا ديلاتري، سفير فرنسا لدى الامم المتحدة للصحافيين في نهاية اجتماع للمجلس مخصص لمشروع القرار “لقد حان الوقت فعلا أن ننظر إلى المستقبل وإلى استئناف المفاوضات، وهذا هو ما نريد”.
وأشاد دولاتر بما اعتبر أنه “اندفاعة جديدة” للمفاوضات، معتبرا ان انسحاب جبهة البوليساريو من من منطقة الكركرات ينبغي أن يكون أولوية.
لكن روسيا وأوروغواي اعتبرتا أن مشروع القرار غير متوازن.
وأشار إلبيو روسيلي سفير أوروغواي الى انه “غير متوازن في طريقة التعامل مع البوليساريو”.
الحق لصاحبه مقال يحوي كل معاني العدالة بعد أربعين سنة والصراع بين الأخوة مشتد والدافع ظاهر للعيان الا وهو اضعاف الدول العربية خاصة والإسلامية عموما لماذا تقسيم المنطقة ؟ومن يدعوا إلى التقسيم ؟الغرب يتشبث بالوحدة والاتساع في مناطقه رغم اختلاف اللغات والديانات عكس ما لدينا واضح ان الغرب يخاف وحدتنا واتحادنا لذا زرع أورام خبيثة في صفوفنا ليسهل عليه تشتيتنا ومن تم السيطرة علينا .هل قبل الاستعمار الإسباني والفرنسي للمنطقة كانت هناك دولة صحراوية ما هي عملتها من هي الدول التي تبادلت معها السفراء كم كان عدد سكانها ؟ اذا مقومات الدولة منعدمة وهذا دليل يكفي لضحد الاكدوبة والصحراء ليست حكرا على الطرف المغربي ان كان هناك وجود لدولة صحراوية فستكون من جنوب المغرب وشمال موريتانيا وجنوب الجزاءر وشمال مالي وغرب ليبيا آنذاك يمكن للمرء ان يعطي شيءا من المصداقية للموضوع لذا من هنا اريد ان اشرح ان المشكلة مشكلة نخبة في النظام الجزاءري ذو الاصول الفرنسية الحامون لمصالح فرنسا وليست مشكلة عموم الشعب الجزاءري الذي يقدر و يحترم الشعب المغربي الشقيق
من يتكلم عن الإحتلال فهو غير ملم بتاريخ المنطقة وبقرارات الأمم المتحدة التي لا تعترف بدولة البولساريو لكي نتحدث عن إحتلال ، قرارات الأمم المتحدة تتحدث عن منطقة متنازع عليها وعن حل تفاوضي كأقصى حد ، الأمم المتحدة نفسها تأكد على إستحالة قيام دولة على أرض الصحرء المغربية وعن إجراء الإستفتاء لأنه لحد الآن لا يعرف أحد كم هو عدد اللآجئين المنحدرين فعلا من المغرب بتندوف وكم هي نسبة الماليين والموريتانييين والجزائريين داخل مخيمات تندوف اللذين جلبهم عسكر الجزائر لتضخيم عدد اللآجئين فوق أرضه ، خلاصة القول الصحراوين المغاربة يعيشون في وطنهم ولم يعودوا يكثرتون بالبولساريو ومن يحركهم من قصر المرادية نكاية في المغرب ، على عسكر الجزائر أن يترك ثمانية مليون قبائلي يقررون مصيرهم قبل أن يدافع عن مصير أربعين ألف محتجز بتندوف خلق منهم شعبا يتاجر بهم في المحافل الدولية ويسوق لدولة لا توجد إلى على الورق