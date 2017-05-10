﻿البرلمان المصري يقر قانون العلاوة للعاملين في الدولة

القاهرة – «القدس العربي»: رضخ نواب البرلمان المصري للحكومة، ووافقوا أمس الأربعاء، على النص النهائي لمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ونجحت الحكومة في إعادة المادة الخامسة بعد أن كان تم إلغاؤها من قبل، وسط اعتراض العديد من النواب.

وشهدت الجلسة اعتراضات من نواب تكتل «25 / 30» المعارض، على استكمال البرلمان للتصويت على قانون العلاوة نداء بالاسم، مشيراً إلى أن الاستكمال ليس قانونيا نظرا لانتهاء جلسة أمس.

وأكد خالد يوسف، أن اللائحة تنص على ضرورة إجراء تصويت جديد وليس استكمالا على تصويت من جلسة سابقة، فيما رد الدكتور علي عبد العال، إن التصويت سليم، متهما البعض بمحاولة إفساد الجلسة.

وكان عدد من النواب، على رأسهم أعضاء تكتل «25 / 30 « المعارض، أعلنوا اعتراضهم على المادة الخامسة من القانون، التي تنص على :» يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».

وقال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25 / 30 لـ «القدس العربي»، «كان على المجلس رفض القانون، بحيث تصرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة دون استثناء، لتحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة».

وأضاف «القانون أضر العاملين بالدولة «، مشيراً إلى إنه طالب في لجنة القوى العاملة بصرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين في الدولة بلا استثناء.

وتابع: «نحن نرفض أي ضرر مالي يقع على الموظفين بسبب المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، كما نرفض وجود المادة 5 من مشرع القانون المعروض».

ويمنح القانون العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، بقيمة 65 جنيها كحد أدنى و120 جنيها كحد أقصى، وسيتم إرسال القانون بعد موافقة البرلمان عليه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص، إن موافقة مجلس النواب على قانون العلاوة الجديد، بما في ذلك المادة الخامسة، هو أمر غير مقبول بكل الأحوال، لأن تلك المادة تعني إهداء الحكومة ما يعادل «كيلو لحمة لكل مواطن» شهريا، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تعطي الحكومة علاوة للمواطن بنسبة 10% من راتبه الأصلي، بدلا من وضع حد أدنى وأقصى لها.

وأضاف أن سياسة الأجور في مصر تحتاج إلى نوع من إعادة النظر خلال الفترة الحالية، لأن الجنيه المصري فقد نحو 53 قرشا من قوته الشرائية بعد خطوة تعويم الجنيه، موضحا أن العلاوة المفروضة، بالقانون الجديد، سيتم فرضها على فئات معينة فقط، وهم العاملون في الشركات القابضة والعاملون بالقضاء وجهاز الشرطة، وكل الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية.

وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، المادة الأولى:»يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو/ تموز سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها».

وتنص المادة الثانية: «يُقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون في الدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة».

فيما تنص المادة الثالثة: «لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10٪ من الأجر الأساسي فى 30 /6/2016، اعتبارا من أول يوليو / تموز 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة».

أما المادة الرابعة فتقضي بأن: «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو / تموز سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، إضافة المادة الخامسىة التي تسبب في الخلاف والجدل داخل البرلمان.