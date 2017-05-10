﻿السلطات الأمنية توقف ستة مواطنين مغاربة يشتبه بانتمائهم لتنظيم «الدولة الإسلامية»

الرباط – «القدس العربي»: أوقفت الأجهزة الأمنية المغربية مساء الثلاثاء وامس الاربعاء 6 مواطنين مغاربة يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الاسلامية «داعش».

وقالت وزارة الداخلية المغربية انه في إطار الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية DST)، يومي 09 و10 ايار/ مايو الجاري من إيقاف 6 أشخاص يشتبه في موالاتهم لما يسمّى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، ينشطون بمدن الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش وآسفي.

وافـادت الـوزارة في بـلاغ أرسل لـ«القدس العربي» ان البحث الأولي اظهر بأن المشتبه فيهـم الذين انخرطوا في أعمـال الإشـادة والـدعاية لـفائـدة «داعش»، تـوعدوا مـن خلالـها بتنفيذ عمليـات إرهـابية بالممـلكة علـى غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في العديد من دول العالم.

واضافت ان البحث أكـد أن بعـض الـموقوفين الـذين تربطهـم علاقـات بـمقاتلين بالساحة السـورية العــراقية، استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق عمومية بعدد من مدن المغرب.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية وأسلاك كهربائية وقفازات وأقنعة واقية، يشتبه في استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، ومخطوطات تبيح قتل غير الموالين لـ«داعش» وتجسد راية هذا التنظيم.

وقال بلاغ الوازرة انه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.