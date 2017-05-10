﻿تصاعد الخلافات بين رام الله وغزة .. والمبعوث الدولي «ميلادينوف» يصل إليها لحل أزمة الكهرباء

غزة – «القدس العربي»: مع تزايد الخلافات بين طرفي الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي ظل توعد السلطة الفلسطينية باتخاذ «خطوات حاسمة» ضد حركة حماس، ومنها تحميلها مسؤولية إدارة قطاع غزة كاملة، حال لم تقم بحل اللجنة الإدارية الحكومية، اتهمت وزارة الصحة في القطاع، الوزارة في رام الله، بوقف عمليات توريد الدواء وحليب الأطفال. وأرجع مسؤولون في حركة حماس ذلك الأمر لـ «قرار سياسي».

ويأتي التصعيد الجديد في الوقت الذي وصل فيه المبعوث الدولي الخاص نيكولا ميلادينوف، إلى القطاع، في مسعى لحل أزمة الكهرباء فيه، بعد أن أجرى اتصالات مع مسؤولين في الضفة الغربية.

وقال مدير عام الصيدلة في الوزارة منير البرش، إن الوزارة في رام الله أبلغتهم بإيقاف توريد الدواء وحليب الأطفال لغزة، معتبرا أن الأمر جاء بـ «قرار سياسي».

وأوضح أنهم شرعوا بالحديث مع الوزارة في الضفة حول هذا الأمر، الذي حذر من «تداعياته الكارثية»، لافتا إلى انه يضر بمصلحة الشعب بأكمله، خاصة من أصحاب الأمراض التخصصية والأطفال.

وأشار إلى أن أزمة الدواء تتفاقم يوماً بعد يوم خاصة أنه لم يتم توريد الأدوية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقال إن عملية التوريد كانت تتم في السابق مرة كل شهرين.

وحسب البرش فإنه تم توريد كميات كبيرة من الأدوية لمستودعات وزارة الصحة في رام الله ونابلس، ومن ضمنها حصة غزة، مؤكدا أن بعض المستشفيات أبلغته اليوم بنفاد 17 صنفاً من أدوية السرطان. وأكد مسؤول الصيدلة في غزة أن إيقاف توريد الدواء «له أبعاد خطيرة، وسيدخل القطاع الصحي بغزة في كارثة صحية كبيرة»، خاصة في ظل وجود العديد من الأمراض التي تتطلب أن يتناول أصحابها جرعات دوائية باستمرار كالفشل الكلوي والسرطان والتطعيمات والثلاثيميا.

ودعا إلى تجنيب الجانب الصحي المناكفات السياسية، وإيجاد حلول سريعة «قبل تفاقم الأزمة». وأشار إلى أن هناك أكثر من 90% من مرضى السرطان، لا يتوفر حالياً لديهم دواء في غزة، لافتا إلى أن الوزارة في غزة أبلغت المنظمات الدولية بخطورة منع العلاج عن غزة، ومشيرا إلى أن الدواء «حق إنساني ووطني لكل الشعب الفلسطيني حتى في ظل الاحتلال»، داعيا إلى أن المتضرر الوحيد من القرار هم المرضى، وأنه لا يجب عقاب الناس بحرمانهم من الدواء.

وجاء القرار الجديد الذي أعلن عنه مسؤولو وزارة الصحة في غزة، في ظل تنامي الخلافات حول إدارة القطاع بين السلطة وحماس، التي انعكست مؤخرا على أزمة رواتب موظفي السلطة التي جرى خصم جزء منها، وجرى إرجاع الأمر إلى محاولة السلطة للضغط اقتصاديا على حماس، وما تلاها من انفجار أزمة الكهرباء، بتوقف محطة الطاقة عن العمل، بسبب الخلاف على طريقة شراء الوقود المخصص لها، وما تبعه من كشف إسرائيل في أعقاب ذلك، عن تلقيها طلبا من السلطة لوقف توريد الكهرباء لغزة.

وفي هذا السياق كشفت النقاب أيضا عن مواصلة مبعوث الأمم المتحدة للمنطقة نيكولا ملادينوف، اجتماعاته مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية برام الله وآخرين من غزة، لحلحلة أزمة الكهرباء. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية التي أوردت النبأ أن ملادينوف يريد إنهاء هذه الأزمة، التي تؤرق سكان القطاع، وتهدد بوقوع كوارث صحية كبيرة. وفي إطار مساعيه لحل الأزمة، وصل المبعوث الدولي، إلى قطاع غزة يوم أمس، بعد أن أجرى عقد اجتماع مع وزير الشؤون الاجتماعية حسين الشيخ.

جاء ذلك بعدما أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الجنرال يواف مردخاي، انه أبلغ ملادينوف بأن إسرائيل لن تسدد دين كهرباء القطاع في حال لم تدفعه السلطة الفلسطينية.

وقالت إسرائيل إنها اقتطعت رسوم الكهرباء الذي زودت به القطاع الشهر الماضي من أموال الضرائب التي تجنيها لصالح السلطة الفلسطينية.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية فإنه من غير الواضح إن كانت إسرائيل ستقوم باستقطاع قيمة الكهرباء التي تزودها لغزة من قيمة الضرائب التي تخصم لصالح السلطة أم لا في المرة المقبلة.

وقبل أيام قرر الرئيس محمود عباس، إعفاء المواطنين والمكلفين في قطاع غزة من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، وشمل القرار إعفاء كل المواطنين في غزة إعفاء كاملا من جميع رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، وإعفاء جميع مكلفي الضرائب إعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.

وأرجع الأمر إضافة إلى قرار خصم رواتب موظفي السلطة، إلى مخطط للضغط المالي والاقتصادي على حركة حماس، غير أن مسؤولين في إدارة غزة، قللوا من شأن هذه الخطوات في التأثير عليهم.

وقال رئيس القطاع المالي باللجنة يوسف الكيالي، إن عملية صرف الدفعات المالية للموظفين الحكوميين الذين عينتهم حركة حماس عقب سيطرتها على قطاع غزة، لن تتأثر بقرارات الرئيس عباس التي كان آخرها إعفاء التجار والمواطنين في القطاع من دفع الضرائب. وقال الكيالي في تصريحات لوكالة «الرأي» الحكومية، أن هذا القرار لن يكون له أي أثر سواء بالسلب أو بالإيجاب على الإيرادات المحلية أو الدفعات المالية، التي ستبقى المالية ملتزمة بها في المستقبل، باعتبار أن هذا القرار في حكم المنعدم.

وأكد أن مواعيد ونسب صرف الدفعات المالية ستبقى كما هو معمول بها حاليا، بالرغم من الأزمة التي تعاني منها وزارة المالية.

وكان الرئيس عباس الذي توعد باتخاذ «خطوات غير مسبوقة» تجاه حماس، لدفعها القبول بمقترحات إنهاء الانقسام، طالب هو وحركة فتح بحل اللجنة الإدارية التي شكلت مؤخرا، وإتاحة الفرصة أمام حكومة التوافق الوطني ممارسة عملها في غزة.

وقال قبل أيام إنه لن يقبل الاستمرار بالعمل مع حماس «بينما هي تُشرع الانقسام وتمضي في ذلك»، متهما إياها بارتكاب أمر خطير، وهو «تشكيل حكومة لها في غزة رغم وجود حكومة الوفاق الوطني»، وكان يقصد تشكيل الحركة اللجنة الحكومية لإدارة غزة.

في المقابل طالبت حماس قبل حل اللجنة، وهو أمر لم تمانعه، بقيام الحكومة بممارسة كامل عملها وتحمل كل مسؤوليات إدارة القطاع.

ولا زال الخلاف بين الطرفين قائما حول تطبيق خطة تسلم الحكومة لقطاع غزة.

وسبق أن قالت حماس إن اللجنة الإدارية المكلفة بإدارة وزارات القطاع، شكلت في ظل إهمال الحكومة مسؤولية الإشراف على القطاع، في حين تقول الحكومة إنها منعت من ممارسة عملها في غزة. وهناك توقعات أن تعود الاتصالات بين حركتي فتح وحماس خلال الأيام المقبلة، ضمن السعي القائم للتوصل إلى حلول للخلافات القائمة.