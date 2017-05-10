﻿فصائل المقاومة تنتقد طلب السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب «منظمة المؤتمر الإسلامي» في غزة

غزة – «القدس العربي: رفضت فصائل المقاومة في قطاع غزة، طلب السلطة الفلسطينية المقدم لمنظمة التعاون الإسلامي، بإغلاق مكتبها في قطاع غزة وتعليق عملها هناك، وذلك عقب ما تردد عن طلب من هذا النوع قدمه وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، للأمين العام للمنظمة.

وقالت فصائل المقاومة، إن هذا الطلب يحرم آلاف الأسر من المساعدات الخيرية التي تقدمها منظمة المؤتمر الإسلامي. وأعلنت في بيان لها تلقت «القدس العربي» نسخة منه، رفضها لتهديدات الرئيس محمود عباس السابقة باتخاذ «خطوات حاسمة»، وقالت إنها «تعكس رغبته في بقاء وتشديد الحصار الظالم».

وتابعت القول «إن المؤامرة التي تستهدف غزة لن تفلح في تركيع شعبنا فيها والنيل من سلاح مقاومته الطاهر»، وحذرت من التساوق مع المشروع الأمريكي الهادف إلى «تصفية القضية الفلسطينية». وأعلنت رفضها لموقف الرئيس عباس الذي استعد خلاله بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعودة المفاوضات.

ودعت سكان غزة بكل أطيافهم وفئاتهم للمشاركة الواسعة في فعاليات كسر الحصار، التي ستنظمها هيئة الحراك الوطني، وذلك لـ «تشكيل رأي عام عربي ودولي للضغط لإنهاء الحصار والتصدي للمؤامرة التي تستهدف غزة».

كما دعت قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لـ «الضغط بكل الوسائل والأشكال على كل الأطراف المشاركة في حصار غزة لإنهاء الحصار»، محملة الاحتلال والمجتمع الدولي تداعيات استمرار خنق وتشديد الحصار، وأضافت «أن غزة برميل من البارود يوشك على الانفجار».

جاء ذلك بعدما ذكرت تقارير صحافية محلية، أن المالكي، طالب الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، بإغلاق مكتب تنسيق العمل الإنساني التابع للمنظمة في قطاع غزة، وتحويل صلاحياته إلى مكتب المنظمة في رام الله.

وحسب ما ذكرت التقارير التي تناولت الخبر، فإن المالكي ذكر إن وجود المكتب في القطاع بصورته الحالية «يعزز الانقسام الفلسطيني»، متهماً «مدير مكتب المنظمة في غزة بالانتماء لحركة حماس، وأنه يعمل على دعمها ودعم أنشطتها.

ونقلت التقارير عن مصدر خاص القول إن وزارة الخارجية تعتبر أن المكتب في غزة أتى دون التشاور معها، مؤكداً أن الأمين العام للمنظمة استجاب للطلب وأصدر قرارا بإغلاق المكتب وتحويل صلاحياته لمكتب رام الله.

ولم يعقب أي مصدر سياسي فلسطيني على هذه الأنباء، كما لم يعلن مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي في غزة بنشر أي نفي.

يشار إلى أن هذا المكتب يشرف على تنفيذ العديد من المشاريع، التي تستفيد منها العديد من الأسر.