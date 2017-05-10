﻿إصابة ستة جنود مغاربة في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية افريقيا الوسطى

الرباط – «القدس العربي» :خلّف هجوم مسلح بجمهورية إفريقيا الوسطى، مساء الإثنين سقوط قتلى وجرحى ومخطوفين، في صفوف بعثة الأمم المتحدة لتحقيق السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى من بينهم 6 مغاربة اصيبوا بجروح متفاوتة.

وأوضح مصدر من القوات المسلحة المغربية أن دورية تابعة لتجريدة القوات المسلحة المغربية العاملة ضمن بعثة (مينوسكا)، تؤمن مهمة خفر وتأمين فريق للهندسة العسكرية من الكمبودج، تعرضت أمس لهجوم من طرف مجموعة مسلحة مجهولة، عند محور رافاي- بانغاسو على بعد 220 كلم جنوب شرق مدينة بريا، موقع تمركز تجريدة القوات المغربية.

وقتل اثنان من جنود حفظ السلام المغاربة في بداية السنة الجارية، اثناء معارك ضد مسلحين حول بامباري (وسط) في شباط/فبراير الماضي.

وأكدت التقارير الصحافية مقتل جندي كامبودي واختطاف ثانٍ، من أصحاب «القبعات الزرقاء»، في الهجوم الذي استهدف قافلة عسكرية كان على متنها جنود مغاربة، كانت خرجت من مدينة رافاي (Rafai) صوب بانغاسو على بعد 474 كيلومترا شرقي العاصمة بانغي، عندما تعرضت لهجوم من قبل «عناصر مسلحة» حوالي الساعة الثامنة مساء قرب منطقة بوغوفونغو، على بعد 20 كيلومترا من وجهتها.

وذكرت بعثة الامم المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى ان جنديا مغربيا من قوة حفظ السلام ما زال مفقودا منذ الهجوم الذي تعرضت له القوة التابعة لها من قبل مجموعة مسلحة وأسفر عن سقوط اربعة عسكريين كمبوديين «قتلوا بوحشية».

ونقلت وكالة فرانس برس عن البعثة ان «مجموعة مدنيين» من افريقيا الوسطى «تتفاوض» مع المهاجمين للعثور على الجندي المغربي الذي فقد بعد الهجوم الذي وقع على بعد 470 كلم شرق بانغي بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأوضحت ان القافلة اوقفت من قبل حاجز عند الساعة الثامنة التوقيت المحلي من مساء اول امس الاثنين وتحت الامطار بالقرب من بانغاسو في طريق عودتها من رافاي، مشيرة الى ان مجموعة من ميليشيا «انتي بالاكا» بادرت باطلاق النار وان جنديا كمبوديا وثمانية مهاجمين قتلوا في اطلاق النار وفقد اربعة جنود آخرين – ثلاثة كمبوديين ومغربي – بعدما أسرهم المهاجمون. وقالت البعثة انها «تؤكد بأسف ان ثلاثة من الجنود الاربعة الذي فقدوا منذ الهجوم عثر عليهم مقتولين».

وقال الناطق باسم بعثة الامم المتحدة ايرفيه فيرهوسيل امس الاربعاء ان ثلاثة كمبوديين آخرين «قتلوا بوحشية» بأيدي خاطفيهم وان هؤلاء الكمبوديين كانوا ينتمون الى وحدة هندسة لسلاح البر (سائق جرافة وشاحنة…) ونقل الجنود الجرحى (عشرة جنود) الى بانغي حيث زارهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون الذي بدأ صباح امس الاربعاء زيارة طويلة الامد الى العاصمة.

وأدان الامين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش الهجوم «بحزم» وقال ان «الهجمات على جنود الامم المتحدة لحفظ السلام يمكن ان تشكل جريمة حرب»، داعيا سلطات افريقيا الوسطى الى «اجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) بسرعة امام القضاء».

وانشئت بعثة الامم المتحدة (مينوسكا) بشكلها الحالي في نيسان/ابريل 2014 بقرار من مجلس الامن الدولي في أوج المجازر بين المجموعات المسلحة التي يشكل المسلمون غالبيتها «سيليكا» وميليشيا «انتي- بالاكا» المسيحية بمعظمها.

وسادت الفوضى في افريقيا الوسطى في 2013 بعد الاطاحة بالرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه من قبل متمردي «سيليكا» الذي أدى الى هجوم مضاد لميليشيا «»انتي- بالاكا».

وسمح التدخل العسكري لفرنسا (كانون الاول/ديسمبر 2013 – تشرين الاول/اكتوبر 2016) والامم المتحدة بانتخاب الرئيس فوستان ارشانج تواديرا وعودة الهدوء الى بانغي، ولكن ليس داخل البلاد حيث تواصل المجموعات المسلحة القتال بينها للسيطرة على الثروات من ذهب والماس وماشية وغيرها.

وأدانت فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، الهجوم مؤكدة ضرورة «تحديد المسؤولين لمحاكمتهم». وقال بيان ان «فرنسا تؤكد دعمها الكامل للعمل الذي تقوم به بعثة الامم المتحدة وقواتها لإحلال الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى وحماية المدنيين».

وفي غياب جيش لهذا البلد تحاول بعثة من الاتحاد الاوروبي اعادة بنائه. ويواجه جنودها البالغ عددهم 12 ألفاً و500 وحدهم مجموعات «سيليكا» و»انتي- بالاكا» منذ انتهاء العملية الفرنسية «سانغاريس».

وعلى الرغم من الدعوات العديدة التي اطلقها الرئيس تواديرا الى الجماعات المسلحة لتسليم اسلحتها، لا يزال نشاطها يعرقل توصيل المساعدات الانسانية الضرورية في البلد الذي يعد من افقر دول العالم، ويضم 900 ألف لاجئ أو نازح بينما لا يتجاوز عدد سكانه 4,5 مليون نسمة.

وكان مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوشا) قال مطلع الشهر الجاري ان «العنف الذي ساد في الفصل الاول من 2017 بات يؤثر بشكل مباشر على الجهات الفاعلة في القطاع الانساني».

واضاف ان «اربع منظمات إنسانية كبرى اتخذت قرار تعليق نشاطاتها مؤخرا في المناطق حيث بلغت التهديدات لها ذروتها».