﻿فعاليات ذكرى النكبة الفلسطينية تنطلق الأثنين تحت شعار «أرضنا فلسطينية… عودتنا حتمية… ولأسرانا الحرية»

رام الله – «القدس العربي»: أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة أن جميع الفعاليات والنشاطات الخاصة بإحياء الذكرى التاسعة والستين للنكبة الفلسطينية ستكون إسناداً ووقوفاً مع الأسرى الفلسطينيين في معركة الكرامة والحرية، وستنطلق هذه الفعاليات يوم الإثنين المقبل الموافق الخامس عشر من مايو/ أيار الحالي.

وقسمت الفعاليات على أصعدة عدة، منها الصعيد الإعلامي والتثقيفي، حيث سيتم بدء بث حلقات من تلفزيون فلسطين بالشراكة مع اللجنة الوطنية للدفاع عن حق العودة حيث يتواصل اللاجئون مع بعضهم البعض من مخيمات الوطن والشتات ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948.

وبدءا من الأول من مايو/أيار تعقد ندوات تلفزيونية، ستشمل التلفزيونات المحلية والفضائيات العربية والأجنبية. ورفع مستوى التنسيق الإعلامي مع المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و»تويتر» وغيرها.

وتم الإعلان عن أرشفة القرى والمدن المهجرة وجميع الفعاليات الوطنية في الوطن والشتات على الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة www.nakbah.org وتوزيع البوسترات والبيانات والنشرات والملصقات، وتم تعليق اللافتات في الأماكن العامة تؤكد على حق العودة إلى الديار. ونظمت ندوات في مخيمات اللاجئين وتجمعاتهم في المدن والقرى عبر المؤسسات، وعرضت أفلام وثائقية حول حقوق اللاجئين ومعاناتهم وأثر تداعيات النكبة على شعبنا، وإعداد نشرات ومواد إعلامية وعقد الندوات لكل مستويات طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.

وجرى هذا العام التنسيق الكامل لفعاليات إحياء الذكرى 69 للنكبة مع كل محافظات الوطن وفي مناطق 48 والشتات بجميع المستويات، وصدر بيان مركزي بأكثر من لغة يتناول قضية اللاجئين والمخاطر التي تهددها والتمسك بقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار 194.

على صعيد التنسيق والاتصال بالمؤسسات الرسمية والشعبية، فجرى التأكيد على أن يوم الخامس عشر من مايو/أيار يوماً وطنياً شاملا. وتم إصدار قرار من مجلس الوزراء لكل الوزارات بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة لإنجاح الفعاليات ضمن البرنامج المعد وإنهاء الدوام الرسمي الساعة 10 ونصف لكل الموظفين والطلاب لتمكينهم من المشاركة في المسيرات والمهرجانات كما تم بالأعوام الماضية.

كما بدأت المدارس الفلسطينية بتوجيهات من وزارة التربية والتعليم بتخصيص الحصص الأولى في المدارس وعلى مدار أسبوع كامل لتعريف الطلبة بقضية اللاجئين ونكبة الشعب الفلسطيني وحث الطلبة على التعبير عن النكبة من خلال حصص الفن والنشاط والمشاركة الفعلية بالفعاليات المقامة ومشاركة فرق الكشافة التابعة للمدارس وإنهاء الدوام الساعة 10 ونصف صباحا لتمكين الطلبة من المشاركة في المسيرات والمهرجانات والفعاليات والنشاطات.

وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية توجيهات لخطباء المساجد حثتهم على تخصيص الدرس وخطبة الجمعة للحديث عن النكبة ومعاناة اللاجئين ومعاناة الأسرى والطلب من الجماهير المشاركة بالفعاليات المقامة. وكذلك وزارة الخارجية طالبت جميع السفراء والممثليات الفلسطينية في الشتات من أجل إعداد البرامج والفعاليات لإحياء ذكرى النكبة التاسعة والستين وشرح معاناة الأسرى وحقوقهم في جميع الدول التي يسكنها الفلسطينيون.

وحثت اللجنة الوطنية مجالس الطلبة في المدارس والمعاهد والجامعات على المشاركة في الفعاليات المقامة وإقامة برنامج للفعاليات وعقد ندوات داخل المؤسسات الطلابية حول النكبة وقضية اللاجئين والمعتقلين وحقوقهم. وكذلك طلبت من الجميع إبراز الجوهر الوطني لحركة اللاجئين والتعبير عن الدور الفعال المواجه للاستيطان والجدار والاعتقال والاحتلال.

وصدر تعميم من الوزارات والمؤسسات والنقابات والجمعيات واللجان المختلفة لإعداد لافتات وشعارات عن حقوق اللاجئين والمعتقلين والتمسك بحق العودة. وصدرت تعاميم من المكاتب الحركية والفصائيلة والأحزاب والكتل والجهات المختلفة إلى جميع الموظفين بشتى أماكن تواجدهم بالوطن للمشاركة بالمسيرات والمهرجانات والفعاليات المقامة.

وقررت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة توجيه الرسائل والبرقيات لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ورسالة أخرى إلى اللجنة الرباعية الدولية.