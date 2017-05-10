﻿هل تنجح المساعي الإيرانية في استنساخ مشروع «الحشد الشعبي» العراقي ودمج الميليشيات في سوريا تحت المظلة الرسمية؟

دمشق ـ «القدس العربي»: في منعطف جديد، تحاول حكومة طهران زرع نواة بشرية تضمن لها الاستمرار في صلب «الجيش السوري» إن صحت تسميته، من خلال دمج وحداتها العسكرية الشيعية، التي تمولها وتدربها، ضمن قوات النظام رسميا، بموافقة الرئيس السوري بشار الأسد، وفقا لوثائق تداولها ناشطون موالون للنظام السوري، والاعلام الحربي التابع لـ «الدفاع المحلي» والذي تدخل ضمن تشكيله العناصر الإيرانية والسورية بشكل مباشر، ممن تم صهرهم في بوتقة واحدة.

وأعلنت «القيادة العامة للجيش» لدى النظام السوري تشكيل لجنة برئاسة رئيس شعبة التنظيم والإدارة، بمهمة تنظيم الميليشيات المحلية التابعة لحكومة طهران، ممن أطلقت عليها اسم «القوات العاملة في سوريا مع الجانب الإيراني»، ضمن تنظيم وملاك ميليشيات «الدفاع المحلي» في المحافظات، حيث أشارت الوثيقة إلى أن اللجنة المعنية، درست وناقشت ملف تنظيم هذه الميليشيات من كافة الجوانب «التنظيم، القيادة، التأمين القتالي والمادي، وحقوق القتلى والجرحى، وتسوية أوضاع المكلفين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية، والفارين والمدنيين العاملين مع الجانب الإيراني».

وخلصت إلى تنظيم العناصر «عسكريين ومدنيين الذين يقاتلون ضمن الميليشيات الإيرانية ضمن أفواج الدفاع المحلي لتكون تحت مظلة القيادة العامة، وتسوية أوضاع العسكريين الفارين، والمكلفين المتخلفين عن الالتحاق بقوات النظام السوري، ونقلهم وتعيينهم وتعديل جهة استدعائهم، إلى أفواج الدفاع المحلي، ثم تسوية أوضاعهم للانخراط ضمن ميليشيات إيران الجديدة»، والمتمثلة بـ ميليشيا «رعد المهدي» التي أعلن عن تشكلها مؤخراً، ونشرت أول بيان رسمي عبر صفحتها الحربية.

العميد الركن أحمد الرحال قال في تصريح خاص لـ «االقدس العربي»، انه «لا يمكن دمج ميليشيات إيرانية، او أي جنسيات أخرى تحت مظلة القيادة العامة للجيش السوري، وسيبقى هؤلاء في حكم الميليشيات، وستحاول إيران تجميعهم تحت أي مسمى كان، سواء كانت ميليشيات دفاع محلية أو وطنية أو غير ذلك، محافظة على تمويلهم وولائهم، بقيادة قاسم سليماني أو بعض الجنرالات الإيرانية، فيما لن يكون للأسد سلطة عليهم».

وعن تحويل حالة هذه الميليشيات إلى قوات عاملة تحت المظلة الحكومية للقيادة العامة للجيش، اقتداء بإقرار البرلمان العراقي نهاية العام الفائت قانون تحويل ميليشيا الحشد الشعبي العراقية إلى قوات رسمية، قال العميد: «ربما يكون مصير هؤلاء الأفراد من الدفاع الوطني أو الدفاع المحلي من السوريين فقط، هو العمل تحت مظلة رسيمة لدى القيادة العامة للجيش السوري مستقبلا، أما العسكريون الإيرانيون فلا يمكن دمجهم ضمن القوات الرسمية، وسيكون مصيرهم مرتبط بمصير بشار الأسـد وفئته الحاكمة»، مرجحا ان يكون لهم السلطة العـليا ضـمن مـناصب مؤقـتة فقـط.

ورأى العقيد محمد خير العطار في تصريح لـ «القدس العربي» أنه «لم يحدث تاريخيا ان ضم حاكم جيش، وحدات عسكرية تحمل جنسيات أخرى، إلى الجيش الوطني، وقد يمر شخص او اثنين او حتى مجموعة محدودة العدد، أما ضم كتل عسكرية إلى جيش وطني هو سابقة تاريخية، ان قرر بشار الأسد فعلها فستكون سابقة واضحة المعالم والأهداف، والتي تتمحور في تأمين ولاء الجيش، للنظام وحده، وخاصة كون هذا الجيش سيصبح مع المستقبل منفصل عن الشعب، وغير لصيق بعلاقات قرابة ونسب مع الشعب، فهو بالدرجة الأولى حماية للنظام، وضد الشعب».

وأضاف: «اشراك وحدات عسكرية إيرانية مع الجيش السوري هو مربح هائل لإيران، لأنها ستضمن تبعية هذا الجيش لأوامرها، وكل مربح لأي سلطة خارجية عن البلد هو خسارة للسلطة المحلية، ولو كان اليوم لبشار الأسد مصلحة آنية أو تفاهم ظاهري مع إيران، إلا ان هناك مشاريع مختلفة، فالمشروع الإيراني لا يمكن أن يتطابق استراتيجيا مع المشروع العلوي الطائفي، فإيران ولو كنّا مختلفين معها وعنها تماما، إلا أنها صاحبة مبدأ ديني عقائدي، إلا ان مشروعها يختلف عن المشروع الفئوي الطائفي الذي يترأسه بشار الأسد من خلال محافظته على السطلة».

وانتهى المحلل العسكري، بأن «ما تدفعه إيران من رواتب أو تكاليف على هذه القوات من ميليشيا الدفاع المحلي أو الدفاع الوطني كما أرادوا تسميتها، سوف تطالب بأضعاف مضاعفة منه في الاقتصاد السوري مستقبلا، فإيران تعتبر انها توهب بشار الأسد، انما الحقيقة منافية لذلك، فهي تستثمر أموالها بغية الحصول على المال مع التغير الديموغرافي، بحيث تضمن امتداداً سياسياً لها، من طهران إلى العراق إلى دمشق وبيروت، إلى البحر المتوسط».