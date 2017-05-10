﻿مدنيون محاصرون وتباين الآراء حول اقتراب حسم معركة الطبقة في سوريا

الحسكة ـ «القدس العربي»: لا يزال المئات من المدنيين العالقين تحت ضربات طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ونيران مقاتلي تنظيم «الدولة» و«قوات سوريا الديمقراطية» ـ «قسد» المكونة أساسا من «وحدات الحماية الكردية» من جهة أخرى، لا يملون في البحث عن ممر آمن يقودهم للخروج من دائرة الحرب والنجاة من أحياء مدينة الطبقة في غرب محافظة الرقة، فيما تستمر قوات قسد بمحاولة السيطرة على ما تبقى من منطقة الأحياء الثلاثة الأول والثاني والثالث المطلة على بحيرة الفرات من التنظيم.

ويقول الناشط الإعلامي مهاب ناصر لـ»القدس العربي»: «إن هناك نحو 800 مدني ما زالوا تحت الحصار في المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في الأحياء الثلاثة «الحي الاول والثاني والثالث « المطلة على بحيرة الفرات في مدينة الطبقة، حيث المدنيون محاصرون في المنطقة الصغيرة وتتعرض لقصف همجي من قبل طيران التحالف الدولي بعشرات الغارات يومياً وبعضها من طائرات مدمرة مثل (بـ 52) بالاضافة إلى قصف مدفعي من قبل قسد بشكل مكثف وعشوائي».

ونوّه ناصر إلى انقطاع أخبار المدنيين المحاصرين منذ ايام ولا يعلم عنهم أحد أي شيء بسبب الحصار وعدم توافر اتصالات لديهم ومن خلال الصور التي تم التقاطها من مناطق سيطرة «قسد» في المدينة والتصوير الذي بثته وكالة «أعماق» من داخل هذه الاحياء المحاصرة يظهر بوضوح الدمار الكبير في الابنية السكنية في هذه الاحياء وبعض الابنية تم تسويتها بالأرض بفعل قصف طيران التحالف.

وأشار ناصر إلى الحالة المأساوية التي يعيشها المحاصرون في هذه الاحياء والخوف من ارتكاب مجازر بحق هؤلاء المدنيين ببسبب القصف المكثف، كما حصل في باقي احياء المدينة حيث ارتكبت طائرات التحالف عدة مجازر من قبل طيران التحالف الدولي بحق عائلات باكملها، لافتا إلى اكتشاف مجازر مؤخراً في المناطق التي باتت تحت سيطرة قسد كان آخرها مجزرتين أحدهما بحق 18 شخصاً من عائلتي الدلو والمرعي ومجزرة أخرى بحق عائلة علي الباشا، بالإضافة إلى 16 شخصاً، من عائلة الجاسم العبيد، حسب تعبيره.

ويقول الناشط السياسي بشير هويدي، إن «جميع محاولات قوات سوريا الديمقراطية لحسم معركة الطبقة بمساندة طائرات التحالف الدولي، تنتهي بكارثة إنسانية أودت بحياة المئات من المدنيين تحت أنقاض منازلهم، خاصة في أحياء الطبقة، حيث لا يكاد القصف الجوي يتوقف حتى يبدأ مجدداً، مما يفاقم عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون تحت أنقاض مدينتهم المدمرة».

وأضاف لـ»القدس العربي»: «إن تنظيم الدولة يخوض معركة وجود خاصة وأن نهاية الحرب تعني خسارة التنظيم لكل مقاتليه لذلك يحاول التشبث قدر المستطاع ومواصلة القتال من أجل منع قوات قسد من السيطرة على كامل مدينة الطبقة، مرجحا قرب حسم المعركة التي ستنتهي عاجلا أم آجلا إلا أن تكلفة حسمها ستكون كبيرة على صعيد أرواح المدنيين وممتلكاتهم».

أما الكاتب والمحلل السياسي الكردي زيد سفوك فيقول: «إن تأخير حسم معركة الطبقة من قبل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا هو لعدة نقاط، اهمها ان هذه المدينة لها خصوصيه معينة والتي تعتبر الفاصـل بين القوى المتصارعة في الشمال السوري فلا النظام ولا المعـارضة يهمهم هذه المنطقة لأنها بموازاة المناطق الكردية، ومن جـهة أخـرى وجـود تنظـيم الدولة الإرهـابي منذ أعـوام فيها وبالـتالي تحريـرها سيـكون له ثمـن باهـظ من الارواح».

ويقول سفوك لـ «القدس العربي»، «إن المعركة طويلة جدا فقد رأينا جميعا كيف ان تحرير الموصل قد طال أكثر مما كان متوقعا فالحسابات تتغير بين القوى العظمى وهناك اطراف اقليمية مهما كانت ضعيفه تستطيع تحريك ما تملك من اوراق على الأرض وهذا بالضبط ما يجري الآن في سوريا».

وأضاف إن «المعركة طويلة ولن يتم القضاء على تنظيم الدولة الا اذا تم التوصل إلى اتفاق مصالح مشتركة بين الروس والامريكان والتي بدورها تستطيع الضغط على الاتراك ولا سيما بعد فشل الضخ الإعلامي بانهيار سد الطبقة لتاجيل عملية تحريرها واعتقد ان لم يتم التوصل لاتفاق بين الروس والامريكان فان تركيا ستبقى تحرك لاعبيها لمنع القضاء على التنظيم وبالتالي بقاء الكرد تحت الخطر كما حصل في شنكال وكوباني».

يذكر أن «قوات سوريا الديمقaراطية» المكونة أساسا من «وحدات الحماية الكردية» كانت قد بدأت حملة السيطرة على مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي في 21 من آذار/مارس الماضي، في إطار حملة غضب الفرات وذلك بهدف السيطرة على محافظة الرقة معقل تنظيم «الدولة» في شمالي سوريا.