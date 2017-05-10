﻿قطر تنهي التحضيرات لمنتدى الدوحة حول «التنمية واللاجئين»

الدوحة – «القدس العربي»: تحتضن العاصمة القطرية الدوحة يومي 14 و15 أيار/مايو الحالي، منتدى الدوحة في نسخته السابعة عشر، بعنوان « التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين»، بحضور أكثر من 600 مشارك، 414 من خارج قطر، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء، أبرزهم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السوداني عمر حسن البشير والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ووزراء للخارجية والاقتصاد والاستثمار، ومسؤولين دوليين بارزين من الأمم المتحدة، إلى جانب باحثين وأكاديميين، وعدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

رؤساء دول وحكومات ووزراء في المؤتمر الدولي الأبرز

تستعد الدوحة لاستكمال تحضيراتها لانعقاد منتدى الدوحة، بوصفه المؤتمر الدولي الأكبر والأبرز الذي تستضيفه قطر سنويا، ونجح في استقطاب شخصيات عالمية بارزة، ورؤساء دول، ما جعل منه منصة عالمية للحكومات والمنظمات الحكومية والخبراء لطرح قضايا راهنة، ومحاولة إيجاد حلول لها.

ومن هذا المنظور، تراهن قطر على أن تكون النسخة السابعة عشرة من منتدى الدوحة مميزة، حسب تأكيد الدكتور إبراهيم النعيمي، رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى الدوحة، قائلا في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن دولة قطر تولي اهتماماً بارزا لنجاح منتدى الدوحة، الذي يستقطب سنويا نخبة من السياسيين والخبراء من مختلف دول العالم.

وستنطلق فعاليات المنتدى الأحد المقبل بجلسة افتتاحية، بعنوان «التعاون الدولي وأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي»، يلقي خلالها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، كلمة ترحيبية، وسط حضور دولي على أعلى مستوى، حيث تأكد حضور الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس السوداني عمر حسن البشير، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى جانب حضور دولي لافت لكبار المسؤولين والشخصيات الدوليين، أبرزهم غيورغي كفيريكا شفيلي، رئيس مجلس وزراء جمهورية جورجيا، وريتشارد تشارنيسكي، نائي رئيس البرلمان الأوروبي، وستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وتوباياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، والدكتور رياض فريد حجاب، رئيس الوزراء السوري السابق، والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، ويان كوبيش، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، وأنيكا سودر، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية، ونيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، وإسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمم المتحدة للسلام إلى اليمن، ومانويل غونزاليس سانز، وزير خارجية كوستاريكا، ومدثر عبد الغني عبد الرحمن، وزير الاستثمار السوداني، ومحمد السنوسي باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك بفيينا، ومونيكا غورغيتا، وزير الدولة للشؤون الخارجية الرومانية، وأسكار ستينستروم، وزير الدولة لشؤون الاتحاد الأوروبي بالسويد، والدكتورة ريما خلف، الأمينة التنفيذية السابقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، وكيلي كليمنتس، نائبة المفوض السامي بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لشؤون اللاجئـين بسويسـرا، وغـيرهم.

أوراق قطرية

ومن الجانب القطري، تشارك شخصيات عديدة، أبرزها أحمد بن محمد المريخي، مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومحمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، ومطلق ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر المركزي، وحسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، والدكتورة حصة بنت خليفة آل ثاني، مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية، وناصر بن عبد العزيز النصر، الممثل السامي لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة.

كما سيشهد المنتدى حضور سفراء دولة قطر في الخارج، تزامنا مع انعقاد اللقاء السنوي لسفراء قطر في عواصم العالم، مباشرة بعد اختتام منتدى الدوحة.

حقوق العمال ومونديال قطر على طاولة النقاش

ونوّه الدكتور النعيمي إلى أن الطبعة الحالية للمنتدى ستركز على قضايا اللاجئين وكافة تداعياتها وأسبابها وما يتبعها، من قضايا التعليم والصحة والمسائل الحقوقية والقانونية، بالإضافة إلى قضايا التنمية والاستقرار، ومناقشتها من منظورها الواسع.

ولفت إلى أن المنتدى سيشهد جلسة افتتاحية، وخمس جلسات عامة، سيتخللها جلسات سياسية واقتصادية، وجلسات خاصة بقضايا اللاجئين، مشيرا إلى وجود 12 جلسة متزامنة خلال يومي المنتدى.

وسيشهد اليوم الأول عقد جلستي عمل عامتين، و6 جلسات متزامنة أو فرعية، فضلا عن جلسة خاصة للسيناتور الأمريكي جورج ميتشل بعنوان «قطر 2022.. حماية حقوق العمال.. فرص وتحديات». في حين سيشهد اليوم الثاني ثلاث جلسات عامة، وسبع جلسات فرعية، ثم الجلسة الختامية.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية لمنتدى الدوحة أن اختيار عنوان الطبعة السابعة عشر يأتي انسجاما مع قضية اللاجئين التي باتت إحدى أبرز القضايا التي تواجه العديد من دول العالم، بما فيها الدول المصدرة والمستقبلة للاجئين ودول العبور، لافتاً إلى أن دولة قطر أردت من خلال المنتدى دعوة العالم للتركيز على هذه القضية، التي ستكون في محور النقاشات، وليس على هامش المنتدى، كما جرت عليه العادة في مؤتمرات ولقاءات دولية عديدة، من منطلق قناعة دولة قطر أن أي تحقيق للاستقرار والتنمية والأمن في العالم مرهون بمعالجة وحل القضايا التي تواجه العالم، وبينها قضية اللاجئين.

وشدّد على أن «دولة قطر لم ولن تقصر مع اللاجئين من أية دولة»، وأن «الدوحة قدمت المساهمات الضخمة لهؤلاء اللاجئين على كافة المستويات، وخاصة في الدول التي تشهد حروب وصراعات، علاوة على المشروعات القطرية الخيرية في كل مكان ومنها اليمن وسوريا والصومال ولبنان وغزة ودارفور، او حتى الدول التي مرت بكوارث طبيعية مثل اليابان وأمريكا وسريلانكا، وكل ذلك دليل على أن قطر تريد الخير للبشرية جمعاء».

وقال السفير أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أن «عنوان منتدى الدوحة السابع عشر تم اختياره بدقة وعناية، حيث تتعرض كثير من دول الخليج لحملات خارجية خاصة بموضوع اللاجئين»، مشيرا إلى أن «قطر من الدول التي لا تحبذ استخدام كلمة اللاجئين، فهم أشقاء بالنـسبة لنا».

وأكد الرميحي أن «دور قطر الريادي في حماية اللاجئين وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، هو دور كبير ومشهود ويلمسه الجميع»، منوهّا إلى أن «المنتدى سيشهد استضافة طالب سوري من اللاجئين يدرس في جامعة السوربون ضمن مشروع دولة قطر لتبني 12 طالب يدرسون في هذه الجامعة الفرنسية، وهذا الطالب سيتحدث عن تجربته في هذا الإطار، حيث استطاعت دولة قطر تحويل مسار هؤلاء اللاجئين إلى حياة أفضل».

حملة مغرضة ضد قطر والخليج

وأشار الرميحي إنه تم توجيه الدعوة لأبرز الإعلاميين والصحافيين من جميع أنحاء العالم، لأن هناك حاجة ماسة لتسليط الضوء على قضايا اللاجئين وتأثيرها على التنمية والاستقرار، وهذه فرصة للقرب من قضايا اللاجئين بشكل عام.

وأكد أن «هناك حملة مغرضة على دول الخليج واتهامات غربية بأن قضايا اللاجئين لا تحظى بعناية كافية، ولكن ذلك غير صحيح، وهذا المنتدى فرصة لوضع النقاط على الحروف، والمنتدى سيضع النقاط على الحروف، لتفنيد الادعاءات التي تتهم قطر ودول مجلس التعاون بالتقصير في حق اللاجئين»، معتبرا أن «أغلب ما ينشر في الاعلام الغربي حول هذا الأمر فيه مغالطات واضحة، وجهود دولة قطر في دعم اللاجئين كبيرة ومهمة في كل مكان».

وأشار الرميحي إلى أن «الدعم القطري للاجئين يسير في اتجاهين، أولهما حكومي، والثاني أهلي من خلال الجمعيات الخيرية الغير حكومية، منوها إلى أنه في ختام المؤتمر سيتم نشر توصيات المنتدى، كما سيكون هناك كتيب حول المحاور النقاشية، علاوة على توثيق كل المؤتمرات السابقة».