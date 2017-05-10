﻿لبنان: عون دافع عن اقتراح باسيل حول التأهيل الطائفي… وبري يردّ: ليس المطلوب الانتقال من سجن سيّء إلى سجن أسوأ

بيروت ـ «القدس العربي»: غاب الكلام الانتخابي عن جلسة مجلس الوزراء أمس لكنه حضر في لقاء الاربعاء النيابي حيث أعلن رئيس المجلس نبيه بري في مستهل اللقاء أنه» ليس المطلوب الانتقال من سجن سيّء إلى سجن أسوأ ، ومن قانون الستين إلى قانون طائفي، فالتلاعب بالطائفية لا يعني ان الطوائف لعبة والوطن ملعب».

وشدد بري «على التمسك بالثوابت والمقاربة الوطنية في التعاطي مع قانون الانتخابات»، وقال في رد ضمني على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون:» لن نكون أبداً مع أي مقاربة طائفية للقانون الجديد».

وإذ حذّر «مما يدور حولنا من مخاطر»، دعا «الى الابتعاد عن بث الروح الطائفية والتمسك بالمبادىء الوطنية بعيداً عن المصالح الضيقة والفئوية».

وعلم أن الرئيس بري يتجه لتأجيل جلسة 15 أيار/مايو اسبوعاً بعد آخر اذا لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب حسب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس الذي شدّد «على ضرورة فتح دورة استثنائية عند انتهاء العقد العادي في 31 أيار/مايو».

من جهته، قال النائب علي بزي: «عندما نصل إلى تاريخ 31 أيار/مايو نصلّي عليه»، معتبراً أن «ما بعد 15 أيار غير ما قبله، والقانون التأهيلي سقط».

وكان الرئيس ميشال عون تبنّى طرح الوزير جبران باسيل حول صيغة التأهيل، معتبراً «أنه يهدف إلى أن يصل الجميع إلى حقوقهم، لا الكسب على حـساب الآخـر».

وعدّد 3 أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة، وهي أن «كلّ من هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل، ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة، والبعض يخاف من تغيير موازين القوى، وكلّ طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره». وقال: «لأن المسيحي هو جار الكلّ، وقعت المشكلة، لأننا نحاول أن نردّ أكبر عدد من الحقوق إلى أصحابها. هذا الموضوع أثرناه وقلنا إنه ليس بموضوع طائفي، بل هدفه تحقيق العدالة والمساواة. يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن من دون ضوابط نحن نطالب بإيجادها، ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحين على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف».

من جهته، رأى مستشار رئيس مجلس الوزراء نادر الحريري «ان مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ تعتبره الناس متقدماً ومهماً، ولكن هذا لا يعني ان هناك قبولاً به من قبل الفرقاء، فيما التأهيلي يلقى معارضة».

ولفت الحريري إلى «أن الصوت التفضيلي انتهينا منه، ويجري الإتفاق على الصلاحيات والآليات في ما خصّ مجلس الشيوخ».