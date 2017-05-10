﻿الولايات المتحدة تستعد لحظر استخدام الالكترونيات على متن الرحلات الجوية الآتية من أوروبا

واشنطن – « القدس العربي» : تستعد وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة لتوسيع نطاق حظر استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة « اللاب توب » من الرحلات الجوية الآتية من الشرق الأوسط وافريقيا إلى بعض الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا وأوروبا.

وناقش مسؤولو وزارة الأمن الداخلي الفوائد والاختلات المحتملة في السفر، والمرتبطة بتوسيع الإجراءات الأمنية مع شركات الطيران الأمريكية خلال اجتماعات في الفترة الأخيرة، ووفقا لعدد من ممثلي شركات طيران أمريكية، فإنه من المتوقع اتخاذ القرار في الاسابيع القليلة المقبلة، والبدء في تنفيذه قبل موسم السـفر الصـيفي المزدحـم .

وقال متحدث باسم ادارة أمن النقل في بيان « اننا لم نتخذ اى قرار بشأن توسيع حظر استخدام الالكترونيات ولكننا نقوم باستمرار بتقييم التوجيهات الأمنية على اساس المعلومات الاستخبارية، وسنجرةى تغييرات عند الضرورة، للحفاظ على سلامة المسافرين ».

وكانت وزارة الأمن قد انتجهت سياسة جديدة في اذار/ مارس تمنع المسافرين من حمل أجهزة الكترونية اكبر من الهاتف المحمول، مثل اجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات ومشغلات « الدي في دي » على متن بعض الرحلات الجوية، ولكن لا يزال من الممكن تخزين هذه الأجهزة في حقائب الأمتعة، وينطبق هذا الحظر غير المحدود على 10 مطارات في الأردن، تركيا، السعودية، الكويت، مصر، قطر، المغرب والامارات العربية المتحدة.

وقد اشارت السلطات الأمنية الأمريكية مرارا إلى انه يمكن توسيع الحظر ليشمل مطارات ومدن اخرى، وقال مسؤولون بالادارة الأمريكية ان البروتوكولات الأمنية الجديدة جاءت ردا على معلومات أستـخبارية تشـير إلى ان « الجمـاعات الإرهـابية تتـابع باهتمام شديد أساليب مبتكرة لتـهريب أجهـزة متفجـرة على الرحـلات التجـارية».

وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة الأمريكية تشعر منذ فترة طويلة بالقلق إزاء الإرهابيين الذين يحاولون إخفاء المتفجرات في الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية او يحاولون بناء قنابل ذات معدن قليل او معدوم، ولكن الاحتمال الأقوى هو ان هناك معلومات أستخبارية قد دفعت إلى اتخاذ قرار بهذا الشأن.

ومن جهة أخرى، اثار الحظر على الالكترونيات قلق دعاة السفر الذين يخشون من إصابة الأعمال التجارية والسياحة باضرار بالغة ، وقد توصلت شركات النقل الجوية الخليجية التى تاثرت بهذه السياسة إلى حلول بديلة مثل تقديم حواسيب محمولة على متن الرحلات الجوية او السماح للركاب بالتعامل مع الالكترونيات عند البوابة، قبل الصعود إلى الطائرة مباشرة.