﻿فوز ماكرون يفجر الصراعات والانشقاقات داخل الحزب الاشتراكي الحاكم

باريس – «القدس العربي»: بعد أن فاز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، طفت الخلافات من جديد على السطح في عائلة الاشتراكيين وعبرت العديد من قياداته، عن رغبتها في الالتحاق بحزب الرئيس الجديد المنتخب، حزب «الجمهورية إلى الأمام»، فيما عبرت قيادات أخرى عن تأسيس حركات سياسية قد تكون تمهيدا لانشقاقات جديدة.

ويعيش الحزب الاشتراكي الحاكم، أحد أعرق الأحزاب الفرنسية حالة من التشظي والانقسام غير المسبوقة منذ تأسيسه قبل نحو نصف قرن، بعدما خرج خاوي الوفاض من الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، ومني بهزيمة وصفها أمين عام الحزب كريستوف كومبادايليس، بالهزيمة «التاريخية والنكراء» بعدما احتل مرشحه بونوا آمون المرتبة الخامسة بنسبة 6 في المئة من الأصوات فقط.

طرد مانويل فالس

وكان رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس، أول من بادر لشق الصف الاشتراكي، مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بعدما أكد يوم أمس أنه ينوي خوض الانتخابات التشريعية باسم حزب «الجمهورية إلى الأمام»، وهو ما فجر أزمة داخل الحزب الاشتراكي، ووصفته قيادات في الحزب بأنها»خيانة ثانية لا تغتفر»، في إشارة إلى الخيانة الأولى، بعدما دعا فالس للتصويت لصالح إيمانويل ماكرون في الدور الأول، عوض التصويت لمرشح عائلته السياسية وحزبه، بونوا آمون.

لكن قرار مانويل فالس رئيس الحكومة الأسبق، الذي يمثل التيار الليبرالي الإصلاحي، بالانضمام لحزب «الجمهورية إلى الأمام» لم يعد بيده، بعدما أعلن جان بول دولوفوا رئيس لجنة الانتخابات لحزب «الجمهورية إلى الأمام» أن» «مانويل فالس لا يلبي الشروط اللازمة لترشيحه باسم حزبنا». وأضاف دولوفوا :»حزبنا يرغب بضخ دماء جديد في الحياة السياسية الفرنسية، وليس عبر اللجوء لنفس الوجوه السياسية التي تعودنا عليها» الأمر الذي اعتبره مراقبون إهانة كبيرة لرئيس الحكومة الأسبق، ودليلا على عدم قبوله من طرف الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون.

كما أن الأمين العام للحزب الاشتراكي، كريستوف كامبدايلييس، أعلن يوم أمس، أن لجنة البت في النزاعات قررت استدعاء مانويل فالس، من أجل بدء إجراءات طرده بشكل نهائي من الحزب، بعدما أعلن قبل يومين بأن «الحزب الاشتراكي قد مات»، وقرر خوض الانتخابات التشريعية باسم حزب إيمانويل ماكرون، وهو ما أثار استهجان القيادات اليسارية التي ضغطت على الأمين العام لطرد مانويل فالس. وقال كومادايلييس :»الحزب الاشتراكي له قواعد يجب احترامها. لا يمكن لأحد تجاوزها مهما كانت رتبته» في إشارة إلى عدم رضاه من تصرف رئيس الحكومة الأسبق، رغم محاولات سابقة بالدفاع عنه، وتجنيبه الطرد، خصوصا عندما خرج عن «الشرعية» وصوت لصالح ماكرون.

على صعيد آخر، أعلنت قيادات يسارية، يوم أمس أنها ستطلق اليوم الخميس «حركة سياسية كبيرة من أجل ديمقراطية أوروبية، وبيئية واجتماعية» تضم أكثر من مئتي شخصية، تدافع عن «القيم الإنسانية» حسب تعبير عمدة مدينة باريس، الإشتراكية آن هيدالغو. وتضم هذه الحركة شخصيات يسارية وازنة مثل وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا، والأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي، وعمدة مدينة ليل مارتين أوبري.

و أعلن المرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية بونوا آمون، يوم أمس الأربعاء أنه سيطلق بداية شهر تموز/يوليو المقبل حركة سياسية، من أجل «إعادة بناء يسار جديد، يتجاوز الخلافات الايديولوجية». وأضاف آمون: «سأواصل الدفاع عن أفكاري التي دافعت عنها في الحملة الانتخابية، مثل الراتب للجميع». وأوضح بونوا آمون أنه ليس بصدد تأسيس حزب جديد، ولا ينوي مغادرة الحزب الاشتراكي، ولكن الاستمرار في دعمه عبر حركته.

يذكر أن بونوا آمون ، كان قد دعا مباشرة بعد إعلان نتائج الدورة الثانية التي انتهت بفوز إيمانويل ماكرون، إلى تأسيس ما وصفه بـ»اتحاد يساري»، يجمع مختلف الأطياف اليسارية من الاشتراكيين والخضر والشيوعيين واليسار الراديكالي،من أجل خلق جبهة مقاومة قوية وموحدة ضد ماكرون.

يشار إلى أن الحزب الاشتراكي تدارس الأسبوع الماضي صيغة جديدة لبرنامج اشتراكي لخوض الانتخابات التشريعية، وتم التوافق على إلغاء عدد من الأفكار التي وردت في برنامج المرشح امون، تحديدا تلك التي رفضها ووصفها بغير القابلة للتطبيق، منن طرف التيار الحكومي والإصلاحي الذي يتزعمه فالس، مثل «الراتب للجميع» و»الثورة البيئية». في المقابل، تمت إضافة مقترحات جديدة مشابهة لتلك التي ينادي بها الرئيس ماكرون، من أجل خط ود القاعدة الشعبية الانتخابية اليسارية التي غادرت الحزب، وصوتت إما لزعيم الحزب الراديكالي اليساري، أو لمرشح حركة إلى الأمام. واحتج أنصار بونوا آمون بشدة على هذه التعديلات، معتبرين إياها، تراجعا عن الأفكار اليسارية التقليدية، وقبولا للأفكار الليبرالية التي يمثلها التيار الإصلاحي في الحزب بزعامة مانويل فالس.

بينما يتصارع تياران داخل الحزب الاشتراكي، الأول إصلاحي والثاني يساري تقليدي، يحاول الأمين العام كريستوف كامبادايلييس، تقريب وجهات النظر ومحاولة حفظ ماء الوجه من أجل خوض الانتخابات التشريعية، للفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وسيكون هذا الاستحقاق الانتخابي آخر امتحان حقيقي يخوضه الحزب الاشتراكي، قد يؤدي لإعلان وفاته بشكل نهائي في حال مني بهزيمة جديدة، وهو ما تتوقعه استطلاعات الرأي.