﻿أستاذة جامعية نشرت فيديوهات رقص تترشح للرئاسة المصرية

القاهرة – «القدس العربي» مؤمن الكامل: واصلت أستاذة الأدب الإنكليزي في جامعة السويس في مصر، منى برنس، صاحبة مقاطع فيديو الرقص، مفاجآتها المثيرة للجدل، إذ أعلنت أخيرا نيتها الترشح لرئاسة مصر في الانتخابات المفترض إجراؤها العام المقبل.

وبدأت إعلانها مساء الثلاثاء، بتعهدها بنسف مصطلحات «رونق وخدش وإزدراء وهيبة»، في إشارة إلى القضايا التي يحاكم فيها مصريون منذ سنوات بهذه التهم، والمتعلقة بإهانة الدين والسلطات.

وقالت: «رشحت نفسي في انتخابات عام 2012 التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي»، مشيرة إلى «صفحة دشنتها على فيسبوك كانت مخصصة للدعاية الانتخابية عام 2012، وأن المعلومات المنشورة بها قديمة لكن مبدأها واحد، حسب قولها.

وترفع الأستاذة الجامعية المثيرة للجدل شعار «علم وفن وثقافة وإبداع» كشعار انتخابي، بعد أن أعلنت تحديها الشهر الماضي لمهاجميها المعترضين على نشرها مقاطع فيديو «رقص شرقي» عبر صفحتها الرسمية دون اعتبار لوظيفتها أو زملائها من أساتذة جامعيين وطلاب.

وتابعت: «لا أستطيع التعهد بحل مشاكل مصر والمصريين في عام أو عشرة أعوام، لكن التغيير الحقيقي يستغرق وقتا، متعهدة بالعمل والاجتهاد مع الشباب الكفء لبناء الدولة المصرية الحديثة وإعادة هوية المصريين»، ساخرة من تصريحات الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بإعلانها عدم المطالبة بمدة رئاسة ثانية إذا جرى انتخابها في العام المقبل.

ولاقت الصفحة الرسمية للأستاذة الجامعية إقبالا متوسطا من المتابعين عقب إعلانها الترشح للرئاسة، وتنوعت تعليقات المتابعين بين مؤيد لموقفها من الترشح وبين ساخر ورافض.

وأثارت برنس، من مواليد القاهرة عام 1970 وحصلت على الدكتوراه في الأدب الإنكليزي عام 2004 من جامعة عين شمس، الجدل طوال الشهر الماضي بعد نشرها مقاطع فيديو وهي ترقص فوق أسطح منزلها، مرتدية ملابس الرقص الشرقي، ما دفع برئيس جامعة السويس لإحالتها للتحقيق فيما نسب إليها من خدش الحياء العام والإساءة لمقتضيات الوظيفة.