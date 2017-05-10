﻿ترامب يقيل مدير «اف بي آي» ويثير عاصفة من الجدل

واشنطن- أ ف ب: أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي، مطيحا بالرجل الذي يقود تحقيقا واسع النطاق بشان وجود صلات محتملة بين روسيا وفريق حملة سيد البيت الأبيض الانتخابية.

وفي تحرك أثار صدمة وشبهه البعض بفضيحة «ووترغيت» التي أطاحت بالرئيس السابق ريتشارد نيكسون، أخبر الرئيس الأمريكي كومي بأن مكتب التحقيقات الفدرالي في حاجة إلى قيادة جديدة وأنه ينهى خدماته «بشكل فوري». وقال ترامب في تغريدة «سيتم تعيين شخص في منصب جيمس كومي يقوم بعمل افضل بكثير ويعيد إلى الاف بي آي هيبته».

واضاف في تغريدة اخرى «لقد خسر كومي ثقة الجميع في واشنطن من المعسكرين الجمهوري والديمقراطي. عندما تهدأ الامور سيشكرونني!».

وبقيادة كومي، توصل «اف بي آي» إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى الضوء الأخضر لحملة واسعة تهدف إلى قلب نتيجة الانتخابات العام الماضي لتصب في صالح ترامب.

وأشعل طرده المفاجئ، الذي كان سببه ظاهريا سوء تعاطيه مع التحقيق في قضية رسائل البريد الالكتروني الخاص بالمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، انتقادات نادرا ما تصدر عن الجمهوريين واتهامات بمحاولة طمس حقائق من الديمقراطيين الذين طالبوا بتحقيق مستقل.

وقرار ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي نظريا غير مسبوق، إذ طرد في تاريخ (اف بي آي) الذي يعود إلى مئة عام مدير واحد. ويذكر هذا القرار بسلسلة اقالات سرعت انهيار رئاسة نيكسون.

وفي رسالة نشرها البيت الأبيض، قال ترامب لكومي «تم إنهاء خدماتك وإقالتك، وسيطبق القرار فورا»، مضيفا «من الضروري العثور على قيادة جديدة لمكتب التحقيقات الفدرالي تعيد الثقة فيه وفي مهمته الأساسية في تطبيق القانون».

واستغل ترامب الرسالة كذلك محاولا النأي بنفسه من الفضيحة المتعلقة بتدخل روسيا في الانتخابات. وكتب في هذا السياق «أقدّر بشكل كبير أنّك أبلغتني، في ثلاث مناسبات مختلفة، بأنني لم أكُن موضع تحقيق».

وأوضح البيت الأبيض أن البحث عن خليفة لكومي سيبدأ على الفور.

ويتم عادة تعيين مدراء «اف بي آي» لمدة عشرة أعوام. وتسلّم كومي البالغ من العمر 56 عاما ويحظى بشعبية في أوساط العاملين في الجهاز، منصبه منذ أربع سنوات. وبدا ترامب متمسكا بموقفه.

وبعد ساعات على الاقالة، اعلن البيت الابيض ان ترامب سيلتقي الاربعاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وصرح لافروف لتلفزيون روسي «ان الأمريكيين بحاجة مثلنا إلى هذا الاجتماع». ولافروف الذي لم يزر واشنطن منذ 2013، اكبر مسؤول روسي يلتقي ترامب منذ توليه مهامه في كانون الثاني/يناير.

من جهته اعتبر الكرملين الاربعاء ان اقالة كومي «قضية داخلية» معبرا عن أمله «في الا يترك ذلك اي تأثير» على العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «انها قضية داخلية تماما للولايات المتحدة، قرار سيادي اتخذه الرئيس الأمريكي وليس له ولا يمكن ان يكون له اي علاقة بروسيا».

واضاف بيسكوف ردا على سؤال حول التداعيات المحتملة لهذا القرار على العلاقات بين البلدين «نأمل في الا يترك أي تاثير».

وفي رد فعل على خبر الإقالة، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر لترامب «إنك ترتكب خطأ فادحاً»، مشيرا إلى أن القرار «لا يبدو وكأنه صدر محض صدفة».

واعتبر شومر أنّه في حال عدم تعيين قاضٍ مستقلّ يتسلّم التحقيق بشأن وجود تنسيق محتمل بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية، فيحق حينها «لكل أمريكي التشكيك في أنّ قرار إقالة كومي جزء من عملية التستر» على أمور متعلقة بالقضية.

ورد ترامب عبر موقع «تويتر» قائلا «تشاك شومر الذي يتباكى الآن كان صرح مؤخرا +لم أعد أثق فيه (جيمس كومي)+. والآن يتصرف وكأنه ساخط». وأقدم بعض الجمهوريين الذين كانوا أعلنوا تأييدهم لترامب بعد تردد، على النأي بأنفسهم مجددا من الرئيس.

وقال السناتور ريتشارد بور «أنا قلق بشأن توقيت وسبب إقالة كومي».

ووصف عضو الكونغرس الجمهوري جاستن أماش أجزاء من رسالة ترامب إلى كومي بأنها «غريبة»، مضيفا «أقوم بمراجعة للقانون مع بعض الموظفين بهدف تشكيل لجنة مستقلة حول روسيا».

ولعب كومي دورا كبيرا ومثيرا للجدل على الساحة السياسية الأمريكية العام الماضي، إذ فجر قنبلة سياسية وراء الأخرى أثارت كل منها غضب الحزبين في واشنطن. وأشارت مذكرة صادرة عن مساعد وزير العدل رود روزنشتاين إلى سوء تعاطيه مع التحقيق في قضية رسائل بريد كلينتون الالكتروني التي اعتبرت المرشحة السابقة أنها قوضت فرصها في الوصول إلى سدة الرئاسة. وقال كومي الأسبوع الماضي للنواب إنه شعر ببعض «الغثيان» جراء فكرة أنه كان سببا في التأثير على نتائج الانتخابات، إلا أنه لم يكن لديه خيار آخر في التصرف.

ومنذ بدء عهد ترامب في الرئاسة، شكل رئيس «اف بي آي» المُقال شوكة في خاصرة الرئيس.

ومؤخرا، أكد أن الوكالة تحقق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية وتحديدا في احتمال حصول تعاون بين فريق حملة ترامب وموسكو.

أما الديمواقراطيون الذين أغضبهم تعثر تحقيقات الكونغرس في القضية إثر إصرار الجمهوريين على الدفاع عن ترامب، فأعربوا عن قلقهم بأن تحقيق «اف بي آي» بات الآن في خطر، ودعا عدد منهم إلى ضرورة تولي لجنة مستقلة استكمال التحقيقات.

واعتبر السناتور الديمقراطي باتريك ليهي أنّ الأمر شبيه بـ «النيكسونية»، معتبرا أن تبرير ترامب لإقالته لكومي «سخيف».

وأضاف أن «هذا التفسير لا يعدّ أكثر من ورقة توت تغطي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وهي أن الرئيس أزاح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في خضم احد أكثر تحقيقات الأمن القومي حرجا في تاريخ بلادنا، والذي يشار فيه إلى تورط مسؤولين رفيعين من فريق حملة ترامب وإدارته».

وأثار قرار ترامب بداية إبقاء كومي الذي عينه الرئيس السابق باراك اوباما الدهشة في أوساط المنتقدين الذين رأوا في القرار مكافأة ضمنية على دوره في التقليل من فرص كلينتون خلال الانتخابات.

ولكن في غضون أشهر، عاد رئيس «اف بي آي» مجددا إلى الواجهة وهذه المرة مستهدفا ترامب.

وخلال شهادة أدلى بها أمام الكونغرس الشهر الماضي، تحدى كومي الرئيس بشكل علني رافضا ادعاءه المفاجئ بأن أوباما كان يتنصت عليه.

ورغم نفي ترامب للاتهامات بأن فريقه تعاون مع موسكو واعتبارها «أخبارا كاذبة»، إلا أنه بات واضحا بشكل متزايد أن كومي كان وضع مسألة التدخل الروسي في الانتخابات نصب عينيه وهي مسألة تلقي ظلالا على رئاسة ترامب منذ بداية عهده.