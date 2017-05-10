﻿«تضامنا مع ضحايا الأبرتهايد».. بلدية دبلن ترفع العلم الفلسطيني فوق مقرها وتستفز إسرائيل

الناصرة – «القدس العربي»: رغم محاولاتها فشلت السفارة الإسرائيلية في إيرلندا الجنوبية بالتأثير على المجلس البلدي في العاصمة دبلن، وفي مدينة سلايغو، ومنع رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلديتين، كما فشلت في إقناع المجلس البلدي في دبلن برفع العلم الإسرائيلي إلى جانب العلم الفلسطيني. وكان المجلس البلدي في دبلن، قد قرر رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية كـعملية تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت نظام أبرتهايد وحشي إسرائيلي في الذكرى الخمسين للاحتلال وفق نص قرار البلدية.

وكشفت جهات إعلامية في إسرائيل أن ذلك حصل في مطلع الأسبوع الحالي من باب التضامن مع الشعب الفلسطيني. كما كشف أنه سيتم رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية الذي يعتبر الرمز التجاري لدبلن، ولمدة شهر كامل. وجاء القرار بداية برفع العلم الفلسطيني في الخامس عشر من أيار/ مايو الحالي في إشارة إلى النكبة الفلسطينية ولمرور 50 عاما على احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعد ذلك تقرر رفعه اليوم ولمدة شهر. وأكدت صحيفة « يديعوت أحرونوت « الإسرائيلية أمس أن الاقتراح قد تقدم به عضو المجلس البلدي، جون ليونز، الذي سبق أن بادر إلى تنظيم مظاهرة تضامن مع فلسطين في إيرلندا. وقال ليونز في اقتراحه إن إسرائيل نظام أبرتهايد أسوأ من جنوب أفريقيا. وصوت إلى جانب الاقتراح 42 عضوا، مقابل معارضة 11 وامتناع 7 أعضاء.

وعلى خطى دبلن، قررت مدينة سلايغو أن تحذو حذوها، وترفع العلم الفلسطيني. وقالت الصحيفة إن سفير إسرائيل في إيرلندا، زئيف بوكير، بعث برسالة إلى أعضاء المجلس البلدي، قبل اتخاذ القرار، في محاولة لإقناعهم بمعارضة الاقتراح ولكن دون جدوى. وادعى في رسالته أن الحديث عن قرار مشحون من الناحية السياسية يؤكد توجها «منحازا وأحادي الجانب» نحو الصراع. وفي محاولة للتأثير على مشاعرهم ومواقفهم زعم أيضا أن إسرائيليين كثيرين وصلوا إلى دبلن، وقرروا البقاء فيها، وتساءل عن الرسالة التي ستصلهم من خلال هذا القرار. كما زعم في رسالته أن اليهود في إيرلندا قلقون من الرسالة السلبية التي ينطوي عليها رفع العلم الفلسطيني. وادعى أيضا أن السفارة الإسرائيلية ستكون مسرورة من أية مبادرة تؤدي إلى الدفع بـ «التفاهم بين الشعبين»، وعليه فإنه يحث أعضاء البلدية على معارضة القرار. وكانت عضو البلدية، آن فايني، قد اقترحت «حلا وسطا» بموجبه يرفع العلمان الإسرائيلي والفلسطيني معا، ولكن هذا الاقتراح رفض بغالبية 43 عضوا مقابل11 عضوا. وسارعت الخارجية الإسرائيلية لإبداء أسفها على مبادرة بلدية دبلن. وقالت إن الغالبية المعتدلة سمحت لأقلية تسعى لجذب الاهتمام باستخدام قوتها للدفع بأجندة منحازة. وادعت الخارجية أن القرار الذي اتخذه المجلس البلدي لعاصمة إيرلندا والمجلس البلدي في سلايغو هو بمثابة رفع علم أبيض فعليا، واستسلام لمنظمات الإرهاب».

ولجأت الخارجية الإسرائيلية لتهديد بتلميح غليظ بالزعم أيضا أن مثل هذه الأعمال قد تلقي الظلال، في نهاية المطاف، على قدرة إيرلندا على لعب أي دور مجد في أي عملية مستقبلية تجري في الشرق الأوسط. يشار الى أن الدولتين الإيرلنديتين خاصة الشمالية تتخذان موقفا مساندا للحق الفلسطيني منذ سنوات طويلة.