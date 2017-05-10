﻿مركز إيراني يكرّم أهالي قتلى الجيش السوري بـ «بطانيات نخب ثالث»

اللاذقية ـ «القدس العربي»: أقام مركز «الثقلين» الإيراني حفلاً تكريمياً لعوائل «قتلى قوات النظام» في محافظة اللاذقية وريفها، وحضر الحفل أكثر من خمسة آلاف عائلة من أهالي القتلى، والذي أُقيم في المدينة الرياضية على أطراف مدينة اللاذقية الساحلية تحت رعاية السفارة الإيرانية وقوات الأمن السورية ومديرية أوقاف اللاذقية.

تواصلت «القدس العربي» مع ابو جعفر وهو أحد سكان اللاذقية وقريب لأحد القتلى، وقال أبو جعفر الذي استطاع حضور الحفل بعد مشقّة السفر «دعينا لحضور حفل تكريم ذوي القتلى قبل أيام، أذهلني الازدحام الكبير في الحفل، كثرة الكلمات الخطابية من قبل المسؤولين السوريين وأعضاء المركز الايراني، أبقت الحضور تحت أشعة الشمس الحارقة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وبعد مضيّ هذه الساعات بدأ تكريم العوائل حيث حصلت كل عائلة على كيلو واحد من المواد التالية: عدس ومخلل ومربى الجزر ودبس البندورة وكيلو أرزّ، بالإضافة إلى «بطانية مفرد» من النخب الثالث والتي أثارت استنكار الحاضرين بسبب سوء جودتها وشحّ باقي الموادّ». وتابع أبو جعفر «الفوضى العارمة وتدافع الناس أدّى إلى سقوط بعض الأشخاص تحت الأقدام مما اضطر قوات الأمن إلى ضرب المتجمهرين واطلاق النار في الهواء لتفريقهم، وعندما وصلت إلى مكان التوزيع لم أحصل على حصّة بحجّة انتهاء المخصّصات».

ونشرت عدّة صفحات موالية خبر التكريم مرفقاً بفيديو يوثّق حالات الذلّ التي تعرض لها الحاضرون أثناء عملية التوزيع من قبل قوات الأمن بعد خروج المسؤولين وانتهائهم من عملية التصوير والمتاجرة بدماء الناس – حسب تعبيرهم.

صفحة أخبار «جبلة لحظة بلحظة» نشرت منشوراً تهاجم فيه القائمين على الحفل وعلى الحكومة السورية التي سمحت لهم بمثل هذا التكريم وجاء في المنشور: «من المعيب جداً ما حصل اليوم بعد تكريم 5000 أسرة شهيد في اللاذقية، كل عائلة شهيد في جبلة و ريف جبلة والقرداحة و اللاذقية ذهبت للتكريم، قطعت اليوم مسافة أكثر من 60 كم، كرمال حرام شتوي.. وكيلو و نص سكر و حمص و فول!.. بعد نطرة بالشمس لعدة ساعات ..وانتظار خمس ساعات ليوصلوا لبيوتهم بعد قطع 2 كم مشياً للطريق العام .. كان الله في عون اهلنا .. واللي ما بينحكى خبيناه ..حاج ذل وقهر وكفر».

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل الموالين الذين انهالوا في التعليقات نقداً للمسؤولين الذين كان همهم التصوير فقط حسب تعبيرهم، وعلقت إحدى المتابعات للصفحة قائلة «المهم طمنونا الصور طلعت حلوة وطلعوا الابطال حلوين ليش هم سائلين عن اهل الشهداء المهم يطلع الفيديو والتصوير على كيفهن…. هالمسخره لايمت»، حسب قولها.

وعلقت متابعة سمّت نفسها منتهى داعيةً: «يارب يذوقوا الذي ذقناه من كأس فراق أولادنا و أخواتنا… وقتها أكيد رح يحسوا بتفاهة أفعالهم…. والحق على الشعب الفقير الذي ظن أن التكريم من قبل هالفراطة رح يشفي شوي من غليل فراق الشهيد».

بينما علقت ثناء وهي أخت أحد القتلى «أقول لهم يشبعوا حالهن نحن مو محتاجين، واللي ربك أكرمه مو محتاج هيك حثالة تكرمه ياريت ماعاد ينصبوا باسم الشهيد لأن بسبب الشهيد هن ما زالوا في مناصبهم ينصبون على الفقراء».

وانتقد الموالون في منشورات مختلفة أداء الحكومة السورية التي كرّمت عوائل القتلى بهذه المواد التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ليرة سورية، في حين قام عددٌ من الوزراء والمسؤولين بزيارة ضريح الرئيس السابق حافظ الأسد وضريح الجندي المجهول، فبلغت تكلفة زيارتهم أكثر من خمسة ملايين ليرة سورية، وأضافوا أن هذه الأموال كانت تكفي لتعيل عدداً كبيراً من العوائل حسب رأيهم.