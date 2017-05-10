﻿كفيف وطفل ومريض… متهمون بأعمال «إرهابية» في مصر

القاهرة – «القدس العربي»: أثار كشف محام مصري اتهام كفيف في قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، جدلا واسعا وتساؤلات عديدة حول كيفية توجيه الاتهامات وكتابة محاضر قد تكون مبنية على تحريات كاذبة.

وكشف المحامي المصري، فيصل السيد، أن موكله أحد المتهمين في قضية اغتيال النائب العام، «كفيف البصر»، ويحاكم بتهم من بينها تدريب آخرين على استخدام السلاح.

وقال في تصريحات عقب جلسة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال النائب العام، أول أمس، التي أجلت محكمة جنايات القاهرة نظرها إلى 13 مايو/ايار الجاري، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين، أن موكله جمال خيري محمود إسماعيل هو المتهم رقم 17 في القضية يدرس في جامعة الأزهر والاتهامات الموجهة إليه لا تتماشى مع واقع كونه كفيف البصر.

وقال المحامي إنه طلب من النيابة العامة أكثر من مرة أثناء نظر تجديد حبس موكله إثبات أنه «كفيف»، ولكن النيابة لم تلتفت لطلبه، متابعا: «طلبت من المحكمة في جلسة سابقة إثبات أن المتهم كفيف، وبناءً على الخطاب ناظرت المحكمة المتهم الذي خرج من القفص الزجاجي متكأ على فردي شرطة»، متهما النيابة بـ»إخفاء حقيقة أن المتهم كفيف».

ونفى ممثل النيابة الاتهام، وقال إن «المتهم ضعيف البصر وليس كفيفاً»، وطالبت النيابة بتوقيع الكشف الطبي عليه.

واقعة اتهام كفيف في قضية اغتيال النائب العام، تشمل اتهاما بتدريب آخرين على حمل السلاح، تفتح ملفا شائكا حول تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة ومدى اعتمادها على تحريات الأمن خصوصا جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة»، بعد تكرار مفاجآت قضايا الإرهاب التي شملت أطفالا ومهاجرين في الخارج.

مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، وصف الواقعة الأخيرة بـأنها «امتداد لكوارث الأمن والقضاء في مصر». وقال لـ«القدس العربي»: تلك الحادثة تعيد للأذهان أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية، مثل الحكم بإعدام أكثر من 500 شخص في قضية أحداث عنف مركز العدوة في محافظة المنيا جنوب مصر، وكان بين المحكوم عليهم من هم أطفال ومن هم مقيمون خارج مصر وقت حدوث وقائع الاتهام.

وأوضح عيد: «نتحدث هنا عن سلسلة من الأخطاء الكارثية توصف بجريمة من ضباط أمن الدولة وخطأ جسيم من النيابة العامة يستحق العقاب إذ تعتبر تحريات أمن الدولة على أنها حقيقة مسلم بها، واضعا تلك الكارثة أمام المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بإصلاح الوضع الذي يمس كل مواطن ويتحكم في مصائر المصريين».

وتابع: «جهاز أمن الدولة مخالف للقانون ومعتاد على الفبركة وتلفيق التهم والقضايا، والنيابة لا تعاقبه فأصبحت مسؤولة كذلك عن هذه الأخطاء، والمحصلة أن أجهزة القضاء والأمن تحتاج لإصلاح جذري لمعالجة الأمر».

في فبراير/ شباط 2015، كشف عمر عبدالله، محامي طفل يدعى محمد مجدي طلب، تفاصيل إحالته للمحكمة العسكرية في الفيوم، وقال إن اسم الطفل ورد كمتهم في القضية رقم 1396/2014 جنايات سنورس»، المتهم فيها والده و19 آخرون بـ»حرق محولات الكهرباء».

وأضاف المحامي أن قوة من قسم شرطة سنورس اقتحمت منزل المهندس مجدي طلب وكيل وزارة الطرق والنقل، المسجون منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وألقت القبض على ابنه عبدالرحمن بالصف الثاني الثانوي

وفي فبراير/شباط 2016، أدانت محكمة غرب القاهرة العسكرية طفلا يدعى منصور قرني أحمد، عمره 3 سنوات و5 أشهر، بالسجن المؤبد مع 115 آخرين، اتهمتهم بقتل 4 مواطنين والشروع بقتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة، أثناء مشاركتهم في مظاهرة «إخوانية» في آذار/مارس 2014 في محافظة الفيوم في صعيد مصر.

وكانت المفاجأة هي تشابه بين اسم المتهم واسم ابنه الطفل منصور، أدى لالتباس قضائي انتهى بإدانة الابن، قال عنها محمود حمدي، محامي عائلة الطفل، إنه أجرى تحريات أدت لاكتشافه الالتباس بالاسمين، والوارد خطأ بتحريات قام بها «الأمن الوطني» عن المتهمين، وأدت حيثياتها وموجباتها إلى أن يشمل الحكم الخاطئ الطفل «منصور»، بدلاً من أبيه الذي خرج بريئا من التحقيق، فيما كان هو المستحق الإدانة بالمؤبد.

في أبريل/ نيسان الماضي، أدرجت وزارة الداخلية مواطنا مريضا بالقلب ومصابا بجلطة ضمن قائمة المتهمين المطلوبين في تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، ونشرت صورته، ما دفع المريض علي محمود حسن لتسليم نفسه للنيابة وتقديم التقارير التي تثبت مرضه وأدلة عدم ارتباطه نهائيا بالحادث، وأفرجت النيابة عنه بعد التأكد من صحة موقفه وكذب الداخلية.