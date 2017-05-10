﻿إحياء ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب… وصوم في أراضي 48 اليوم تكافلا مع الأسرى

الناصرة – «القدس العربي» – من وديع عواودة: تزامنا مع مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالقراءة الأولى على قانون القومية، أحيا طلاب من فلسطينيي الداخل في جامعة تل أبيب أمس، الذكرى التاسعة والستين للنكبة، وذلك للسنة السادسة على التوالي وسط احتجاجات أوساط يهودية يمينية.

وأقيمت مراسيم إحياء ذكرى النكبة داخل ساحة مركزية في حرم الجامعة الإسرائيلية وتضمنت فعاليات سياسية، وفنية وثقافية مقابل منصة كبيرة ازدانت بالرايات الفلسطينية وبجانبها كلمة « نكبة «. وتم ذلك بمشاركة قوى طلابية عربية ومتضامنين يهود وقيادات سياسية ونواب عن القائمة المشتركة.

وحاول متطرفون من اليمين الإسرائيلي عرقلة مسار إحياء ذكرى النكبة وتجمهروا قرب المكان الذي تجري فيه مراسيم إحياء ذكرى النكبة محاولين استفزاز الطلاب العرب ومنع إحياء ذكرى النكبة. وأكدت زوجة عميد الأسرى وليد دقة، سناء سلامة في كلمتها أمام المشاركين بالفعالية على قيمة الأسرى بالنسبة للنضال الفلسطيني وتحدثت فيها عن معاناتهم . وقالت «أقول لوليد وللأسرى أنتم من صنع القضية، الشهداء من صنعوا القضية، وهناك طلبة رائعون يكملون رسالتكم وحمل الهوية».

واستذكرت سناء دقة أن الحركة الأسيرة عرفت 16 إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ تشكيلها أوائل الستينات من القرن الماضي، وعرفت طريقها إلى الانتصارات عبر الأمعاء الخاوية. وأكدت أن الإضراب عن الطعام هو من أنبل النضالات الإنسانية التي يمكن لمجموعة من البشر خوضه في سبيل نيل الحقوق والحرية، على هذه الأرض من يستحق الحرية، أولئك هم الأسرى الفلسطينيون الذين يقبعون في سجون الاحتلال». من جهته حيا رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، الطلاب العرب في جامعة تل أبيب، على حملهم «رسالة الهوية القومية، خاصة في هذا اليوم الذي تشرّع فيه الكنيست قانونا عنصريا جديدا بالقراءة التمهيدية. وخلص بركة للقول «أنتم ونحن هنا لنؤكد أننا أصحاب هذا الوطن وأن الهوية والأرض يصونها أبناؤها لا تشريعاتهم العنصرية».

وصادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على ما يسمى قانون القومية بعدما صوت إلى جانب اقتراح القانون 48 عضو كنيست، مقابل معارضة 41 عضوا. وخلال مناقشة اقتراح القانون، وقعت مواجهات بين عدد من نواب المشتركة، وبين عضو الكنيست زئيف إلكين (الليكود). وفي أعقاب ذلك تم إخراج كل من النواب جمال زحالقة وحنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى من قاعة الكنيست.

وينص اقتراح القانون الجديد على أن دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي وأن ‘حق تقرير المصير فيها يقتصر على الشعب اليهودي. كما ينص اقتراح القانون على أن لغة الدولة هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى ‘لغة لها مكانة خاصة فقط واعتبر النائب جمال زحالقة أن القانون يأتي لتعزيز نظام الدولة اليهودية، ولجعل مبدأ الدولة اليهودية فوق أي اعتبار قانوني آخر مما يمنح شرعية قضائية للتمييز العنصري القائم، ويفتح الباب أمام المزيد. كما أكد على أن اعتبار الدولة ملكًا للشعب اليهودي، وله وحده، واعتبار ذلك المبدأ الناظم لبنية النظام والدولة والحكم، يؤسس قانونيًا لحرمان اللاجئين من العودة ولنوعين من المواطنة، واحدة لليهود مبنية على امتيازات وأخرى للعرب وأساسها حقوق منقوصة، وهذا هو نظام أبرتهايد عنصري. من جهته أكد رئيس المشتركة أيمن عودة أن هذا القانون أو ألف على شاكلته لن يطمس الحقيقة أن هناك شعبين في البلاد. وجددت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي 48 دعوتها إلى أوسع مشاركة في الإضراب عن الطعام والصيام التضامني داخل أراضي 48 الذي سيكون اليوم الخميس. وقالت المتابعة العليا إنها دعوة وجهت للقيادات السياسية ورؤساء سلطات محلية ولكل أفراد فلسطينيي الداخل كي تكون صرخة أخرى، ضمن النشاطات لدعم الأسرى في معركة الحرية والكرامة التي يخوضونها بالأمعاء الخاوية. وتدعو المتابعة جميع القيادات السياسية ورؤساء السلطات المحلية للتواجد في خيمة التضامن في الناصرة في ساحة العين، ابتداء من العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء. وتدعو لجنة المتابعة، إلى تكثيف النشاطات المحلية التضامنية مع الأسرى، الذين مضى على إضرابهم 24 يوما، وهم يواجهون أشرس إجراءات القمع والتنكيل، إلى جانب الحرب النفسية الخسيسة، التي تعكس حقيقة الحضيض الأخلاقي، الذي يهبط إليه قادة الاحتلال، بكل مستوياتهم، بدءا من رأس الهرم.