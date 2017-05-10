﻿محرز يتمنى أن يسمح ليستر برحيله!

الجزائر – د ب أ: ينتظر النجم الجزائري رياض محرز أن يفي فريقه ليستر الانكليزي بوعده، ويسمح له بالرحيل في نهاية الموسم الحالي. وذكرت صحيفة «دايلي تليغراف»، ان محرز اتفق قبل بداية الموسم الحالي مع كلاوديو رانييري، المدرب السابق لليستر، على البقاء في الفريق وتجديد عقده حتى عام 2020، مقابل السماح له بالمغادرة الصيف المقبل. وأكدت ان محرز يأمل في أن يحترم ليستر هذا الاتفاق ويسمح له بالرحيل بدون مشاكل. ويتطلع محرز (27 عاما) لخوض تجربة أخرى مع فريق آخر، خاصة أن أندية عدة أبدت اهتمامها بضمه مثل أرسنال وتوتنهام وبرشلونة ومارسيليا. وتشير التوقعات إلى أن محرز، الذي سجل ستة أهداف خلال 33 مباراة هذا الموسم في الدوري الانكليزي، مرشح للبقاء في انكلترا واللعب إما لأرسنال أو توتنهام.

كوتينيو يواجه غضب جماهير ليفربول بعد شائعات انتقاله إلى برشلونة!

مدريد – د ب أ: قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الأسبانية أن اهتمام برشلونة بضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب ليفربول، أثار غضب جماهير النادي الإنكليزي ضد نجمهم المفضل وقاموا برشق سيارته الفارهة بالحجارة، للتعبير عن رفضهم محاولات النادي الكتالوني لخطف اللاعب. ورغم أن برشلونة قد يتخلى عن فكرة ضم النجم البرازيلي لارتفاع القيمة المالية التي وضعها ليفربول للاستغناء عنه، إلا إن التلميحات الأولى عن إمكانية انتقاله أثارت حفيظة الجماهير الإنكليزية بشكل كبير. وتعرضت سيارة كوتينيو للاعتداء بالقرب من ملعب «انفيلد»، وتم تهشيم أحد نوافذها.

الفيفا يفحص مخالفات محتملة في صفقة بوغبا

المنامة – د ب أ: بدأ الفيفا عملية فحص وتدقيق بشأن وجود مخالفات محتملة في صفقة انتقال النجم الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد. وذكرت تقارير أن «نظام الفيفا لمراقبة الانتقالات» يطلب من يونايتد تقديم معلومات عن الصفقة القياسية وأن النادي الإنجليزي ذكر أن الفيفا يستحوذ على الوثائق المطلوبة منذ آب/ أغسطس الماضي وأن النادي لا يعلق على عقود فردية. وعاد بوغبا لاعب وسط المنتخب الفرنسي إلى يونايتد الصيف الماضي من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو .ويبدو أن التحقيقات تدور حول مينو رايولا وكيل اللاعب والذي ترددت تقارير حول حصوله على 49 مليون يورو من هذه الصفقة طبقا لوثيقة ستنشر اليوم على موقع «فوتبول ليكس» في ألمانيا.

الإصابة تحرم روما من دجيكو أمام يوفنتوس

روما – د ب أ: أعلن نادي روما أن البوسني ايدين دجيكو هداف الدوري الإيطالي سيغيب عن المواجهة المرتقبة أمام المتصدر يوفنتوس الأحد المقبل بسبب إصابة عضلية. وسجل دجيكو هدفين خلال فوز روما على مضيفه ميلان 4/1 الأحد الماضي ليعزز موقعه في صدارة الهدافين برصيد 27 هدفا، لكنه خرج من الملعب قبل سبع دقائق من النهاية، بسبب التواء في الكاحل الأيسر وسيغيب لعشرة أيام. ويحتل روما المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس، الذي سيكون بإمكانه أن يتوج باللقب السادس على التوالي عبر التعادل فقط في روما.

البايرن يخسر جهود مارتينيز حتى نهاية الموسم

ميونيخ – د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني أنه سيفتقد جهود مدافعه الاسباني خافي مارتينيز في آخر مباراتين من الموسم بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة. وأوضح البايرن أن مارتينيز تعرض للإصابة أثناء تسلقه الجبال في بلاده اسبانيا السبت الماضي، وخضع لجراحة الثلاثاء في ميونيخ. وتتبقى مباراتان فقط للبايرن في الموسم الحالي حيث يواجه مضيفه لايبزيغ الوصيف ثم يلاقي فرايبورغ.

فينغر يؤكد أنه لن يعمل مع مدير كرة في أرسنال!

لندن – د ب أ: قال الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال، إنه لا يؤمن بدور مدير الكرة. ولم يحسم فينغر حتى الآن مستقبله مع أرسنال، وأفادت تقارير إن النادي الإنكليزي يمكن أن يضيف شخصا ما للمساعدة كمدير كرة. لكن فينغر، الذي يتولى تدريب الفريق منذ 1996، قال إنه لا يرى فائدة من هذا. وقال: «ماذا يعني هذا؟ هل هو شخص يقف على الطريق ويوجه اللاعبين يمينا ويسارا؟ لم أفهم من قبل ما معنى هذا». وقال فينغر أنه لا يرغب بأن يتلقى أوامر من منصب أعلى. وقال: «لست مستعدا للحديث عن هذا، أنا مدرب أرسنال وطالما أنا في منصبي سأقرر ماذا يحدث في الجانب الفني».