﻿تأهل ديوكوفيتش ونيشيكوري إلى الدور الثالث

مدريد – د ب أ: اضطر النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش لخوض ثلاث مجموعات للتأهل للدور الثالث ببطولة مدريد لأساتذة التنس، عقب فوزه على الأسباني نيكولاس ألماغرو 6/1 و4/6 و7/5 في الدور الثاني.

وقلب ديوكوفيتش (حامل اللقب)، المصنف الثاني عالميا، تأخره صفر/3 في المجموعة الأخيرة أمام ألماغرو، الذي يشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، ليحسم المباراة بعد ساعتين وربع الساعة تقريبا، مواصلا تفوقه على منافسه الأسباني، بعدما تغلب عليه في جميع المواجهات الخمس السابقة. ويعاني ديوكوفيتش من تراجع شديد في مستواه منذ حصوله للمرة الأولى في مسيرته الرياضية على لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) العام الماضي. وكان النجم الصربي حل إلى العاصمة الأسبانية العام الماضي، بعدما حقق 28 انتصارا مقابل خسارتين، متوجا بأربعة ألقاب حينها، فيما يشارك في البطولة هذا العام عقب تحقيقه 14 فوزا مقابل أربع هزائم، ولم يحصل سوى على لقب وحيد. وفاز الكندي ميلوش راونيتش على اللوكسمبورغي جيل مولر 6/4 و6/4، فيما تغلب الياباني كي نيشيكوري، بصعوبة بالغة على الأرجنتيني دييغو شوارزمان 1/6 و6/صفر و6/4. وكان شوارزمان قريبا من تحقيق الفوز الأول له على أحد اللاعبين المصنفين الأوائل، إلا أن نيشيكوري انتفض بقوة بعد المجموعة الأولى التي فاز بها الأرجنتيني باكتساح. ولم يشارك نيشيكوري، في أي مباراة منذ نهاية أذار/ مارس الماضي، بسبب معاناته من إصابة في رسغ اليد. وضرب نيشيكوري، موعدا مع الأسباني ديفيد فيرير، الذي تأهل للدور ذاته عقب انسحاب الفرنسي جو ويلفرد تسونغا، الذي يعاني من إصابة في كتفه الأيمن. وصعد التشيكي توماس بيرديتش للدور الثالث أيضا، إثر فوزه على الهولندي روبن هاسه 7/6 (7/5) و6/3، فيما فاز الاسترالي نك كيريوس على الأمريكي رايان هاريسون 6/3 و6/3. ولحق الأوروغواني بابلو كويفاس بركب المتأهلين للدور ذاته، بعدما فاز على الفرنسي نيكولا ماهو 5/7 و6/4 و6/4.

وفي فردي السيدات، صعدت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا، إلى دور الثمانية، عقب فوزها على الصينية وانغ كيانغ 6/4 و7/5 في الدور الثالث. وفازت اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا على الأسبانية لارا آروابارينا فيسينو 7/5 و6/2. وتأهلت الأمريكية كوكو فانديواغ على الأسبانية كارلا سواريز نافارو 7/5 و4/6 و7/5، والهولندية كيكي بيرتنس على الرومانية إيرينا كاميليا بيجو 6/1 و7/5.