﻿سبيرز يهزم روكتس ويقف على بعد خطوة من نهائي المناطق

لوس أنجليس – د ب أ: بات سان أنطونيو سبيرز على بعد خطوة واحدة من التأهل إلى منافسات نهائي المناطق ب للمحترفين بعدما تغلب على هيوستن روكتس 110/107 في مباراة حسمت بالوقت الإضافي.

وحقق سبيرز الفوز في المباراة الخامسة ليتقدم على روكتس 3/2 في مواجهتهما بمنافسات قبل النهائي لفرق المنطقة الغربية ويصبح بحاجة إلى انتصار واحد آخر ليحسم تأهله. أما في حالة فوز روكتس في المباراة السادسة، فيتأجل حسم المواجهة للمباراة السابعة، على أن يلتقي الفائز غولدن ستيت واريورز الذي حسم تأهله على حساب يوتا جاز بالتقدم عليه 4/صفر. وواجه سبيرز صدمة خلال المباراة عندما تعرض النجم كاوي ليونارد لإصابة في الكاحل خلال النصف الثاني، لكن الفريق واصل كفاحه وتألق داني غرين الذي سجل 16 نقطة للفريق منها سبع نقاط في الوقت الإضافي. وقبل خروجه بسبب الإصابة، سجل ليونارد 22 نقطة و15 متابعة لسبيرز، بينما كان جيمس هاردن أبرز عناصر روكتس وسجل للفريق 33 نقطة وعشر متابعات وعشر تمريرات حاسمة.