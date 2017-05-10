﻿الدوري السعودي: لجنة المنشطات تلغي احتفالية إعتزال محمد نور!

الرياض – الأناضول: أرسلت لجنة الرقابة على المنشطات السعودية، خطابا لنادي اتحاد جدة يخطره بفرض عقوبات عليه وعلى لاعبيه في حال المشاركة في المباراة الاستعراضية للأساطير المقرر لها اليوم، في إعتزال محمد نور نجم الفريق والمنتخب السعودي السابق.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، أكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منع إقامة الاحتفالية، لأنه ممنوع من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم. وكانت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) قررت إعادة إيقاف نجم الكرة السعودية السابق محمد نور، لأربع سنوات، بعد تأييد الاستئناف المرفوع من الفيفا». وأصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بيانا قالت قيه: «أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قرارا بتأييد الاستئناف المرفوع من الفيفا، ضد اللجنة الأولمبية السعودية، واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، واللاعب محمد نور». وأضافت أن القرار شمل «إلزام اللجنة الأولمبية السعودية ومحمد نور بدفع تكاليف التحكيم مناصفة لمكتب محكمة التحكيم الرياضية». ويمنع اللاعب من مزاولة أي نشاط رياضي. وكان نور أوقف بعد ثبوت نتيجة إيجابية في عينته خلال مباراة جمعت ناديه اتحاد جدة مع الفتح نوفمبر / تشرين الثاني 2015، وأوقف بعدها لمدة 4 أشهر، بناء على نقض لجنة الاستنئاف السعودية. وأعلن اللاعب إعتزاله الصيف الماضي، إلا أنه لم يقم بحفل إعتزال وكان مقررا أن يقوم بمباراة إعتزال خلال يناير / كانون الثاني الماضي، مع توقف المسابقات المحلية.