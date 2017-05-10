﻿الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد وأياكس يتطلعان إلى إنجاز المهمة بدون مفاجآت!

لندن – د ب أ: بعد أن وضع كل من مانشستر يونايتد الإنكليزي وأياكس الهولندي قدما في نهائي الدوري الأوروبي، يتطلع الفريقان إلى إنجاز مهمة التأهل للنهائي بدون أي مفاجآت من منافسيهما، من خلال جولة إياب الدور قبل النهائي المقررة اليوم.

وكان يونايتد وأياكس، اللذان يتشاركان في سبعة ألقاب أوروبية، سهلا مهمتهما في جولة الإياب بعدما تغلب يونايتد على سيلتا فيغو الأسباني في عقر داره 1/صفر ذهابا وفاز أياكس على ليون الفرنسي 4/1 .ويتطلع يونايتد وأياكس إلى الاحتفال بالتأهل إلى المباراة النهائية المقررة في ستوكهولم في 24 أيار/ مايو الجاري. وبعد الهزيمة أمام أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز الاحد الماضي، بات الاستمرار حتى منصة التتويج بلقب الدوري الأوروبي، أفضل فرصة أمام يونايتد لحسم مشاركته في دوري أبطال أوروبا. وأبدى لاعب الوسط خوان ماتا، العائد من الإصابة، إصرارا شديدا على تأهل يونايتد والفوز باللقب الأوروبي، وقال: «سنقدم كل ما لدينا من أجل هذا الهدف.» وأضاف: «نحن بحاجة إلى تقديم أداء متماسك للغاية أمام سيلتا. لدينا أفضلية لكنني واثق من أنهم سيأتون إلى هنا بأمل قلب الطاولة، وأننا سنواجه منافسة قوية.» وبعد إراحتهم في مباراة أرسنال، ينتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة بول بوغبا وإيريك بايلي ودالي بليند وأنطونيو فالنسيا إلى تشكيلة يونايتد. وتعد المشاركة هي الأولى لسيلتا في الدور قبل النهائي ببطولة أوروبية، ويتوقع ألا يفقد الأمل بسهولة رغم هزيمته ذهابا على ملعبه، بالهدف الذي سجله ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد من ركلة حرة. وقال إدواردو بريزو مدرب سيلتا فيغو: «هذه النتيجة تحفزنا للمنافسة والهجوم في مباراة الإياب… لدينا خطة لعب وعلينا تنفيذها. هذه النتيجة لن تربكنا في الأولد ترافورد. ففكرنا يعتمد على اللعب من أجل الفوز.»

أما أياكس، فيختلف وضعه عن يونايتد ، حيث ضمن بالفعل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل من خلال الدوري الهولندي. ويعيش أياكس أجواء حماسية، بعد أن تجددت أماله في انتزاع لقب الدوري الهولندي، حيث تلقى المتصدر فينورد هزيمة مفاجئة مطلع الأسبوع ليصبح أياكس متأخرا في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، ويترقب مفاجأة جديدة في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الأحد المقبل، قد تصعد به لمنصة التتويج المحلية. لكن على أياكس أولا أن يتفادى المفاجآت المدوية عندما يحل ضيفا على ليون في مباراة اليوم، حيث كاد الفريق الهولندي أن يفقد بطاقة التأهل للدور قبل النهائي على يد شالكه الألماني. فقد تغلب أياكس على شالكه 2/صفر ذهابا في دور الثمانية، وتقدم شالكه بهدفين في مباراة الإياب قبل أن تستمر لوقت إضافي انتهى بفوز شالكه 3/2، ليتأهل أياكس بنتيجة إجمالية 4/3 .وقال بيتر بوس مدرب أياكس: «أمام شالكه، رأينا أنه لم يكن من المفترض علينا الاعتماد على التقدم بهدفين نظيفين. وفي تقديري، لا يرتقي شالكه لمستوى ليون الذي أراه فريقا رائعا.» وأضاف: «المواجهة لم تنته بعد. ندرك أنه يجب علينا الظهور بأفضل مستوياتنا في فرنسا. وأثبتنا أن لدينا فريقا جيدا للغاية.»