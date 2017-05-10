﻿راموس: لاعبو الريال يعشقون المدرب زيدان!

مدريد – الأناضول: اعترف سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، بأن جميع لاعبي الفريق يعشقون مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال: «اللاعبون سعداء لأن زيدان مدربنا والأمور جميعها تسير على ما يرام، فالريال هو واحد من الفرق الأكثر قدرة على المنافسة التي لعبت فيها، فلدينا 25 لاعبا جاهزا للقتال ومساعدة الفريق». وأكد راموس: «دييغو سيميوني جعل أتلتيكو فريقا تنافسيا للغاية، فزيدان في وقت قصير حقق أشياء جيدة ولكن لمسة سيميوني واضحه على أتلتيكو». وأوضح: «لدي ذكريات جيدة في كل مباراة أواجه فيها أتلتيكو، مثل ذكريات لشبونة، لكن كل مباراة تكون لها أهمية عن الأخرى». وأضاف: «لدينا فرصة كبيرة للحصول على بطولتين، يجب علينا أن نقدم ذلك في كل موسم نلعبه»، في إشارة إلى الدوري الإسباني ودوري الأبطال. وتابع قائد الريال: «قدمنا أداء جيدا في مباراة الذهاب ولكن سنترك ذلك على جنب وسنخرج مرة أخرى لتحقيق الفوز، ويمكن أن تحدث أشياء كثيرة في كرة القدم لكن يجب علينا أن نحافظ على تركيزنا طوال الـ90 دقيقة، نحن واثقون من ذلك». وأكد: «يجب علينا أن نكون مركزين ومفتاح النجاح هو أن نكون متحدين ونلعب كفريق واحد». وحل الريال ضيفا على أتليتكو على ملعب «فينسنتي كالديرون» في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في مباراة أقيمت في وقت متأخر أمس.