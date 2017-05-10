﻿ألفيس المتألق يقود يوفنتوس إلى الفوز على موناكو والتأهل إلى النهائي

تورينو – رويترز: قدم داني الفيس عرضا رائعا توجه بهدف جميل ليقود يوفنتوس للفوز 2-1 على ضيفه موناكو والتأهل لنهائي للمرة الثانية في آخر ثلاث سنوات.

وقدم الفيس تمريرة عرضية الى ماريو مانزوكيتش ليسجل الهدف الأول في مباراة إياب الدور قبل النهائي وأضاف الهدف الثاني بنفسه ليحسم المواجهة فعليا. وقلص المهاجم الواعد كيليان مبابي (18 عاما) النتيجة لموناكو في الدقيقة 69 لينهي مسيرة من ست مباريات متتالية بشباك نظيفة في المسابقة ليوفنتوس والحارس المخضرم جانلويجي بوفون. واشتعلت الأجواء بعدما بدا أن كاميل غليك مدافع موناكو داس على المهاجم غونزالو هيغواين رغم عدم معاقبة الحكم للاعب البولندي لتتوتر المباراة في آخر 20 دقيقة. وفاز يوفنتوس 4-1 في مجموع المباراتين وسيواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وغريمه أتلتيكو. وفاز الريال 3-صفر في الذهاب. وسيقام النهائي في كارديف في الثالث من يونيو/ حزيران. وقال ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الذي خسر فريقه 3-1 أمام برشلونة في نهائي 2015: «أنا سعيد جدا بالطريقة التي لعب بها الأولاد. لم يكن الطريق سهلا في دوري الأبطال واستحقوا الوصول الى النهائي». وبدأ موناكو اللقاء بقوة على أمل اختراق دفاع يوفنتوس القوي والوصول إلى مرمى بوفون (39 عاما). ولعب برناردو سيلفا تمريرة عرضية لكن لم يكن هناك من يتابعها في الدقيقة الاولى. وسدد مبابي في القائم رغم أنه كان في وضع تسلل وأضاع راداميل فالكاو فرصة أخرى. وأهدر هيغواين فرصة افتتاح التسجيل قبل أن ينجح الكرواتي مانزوكيتش في هذه المهمة في الدقيقة 33 من محاولتين على المرمى. واستقبل الفيس كرة ارتدت من الحارس دانييل سوباشيتش بتسديدة مباشرة نحو الشباك من مسافة 25 مترا ليعزز تقدم أصحاب الأرض. وقلص مبابي الفارق بعد متابعة تمريرة جواو موتينيو العرضية إلى شباك بوفون من مسافة قريبة.