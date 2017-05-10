﻿السجن ثلاثين عاما لكاهن حرق امرأة حية لطرد الأرواح

ماناغواـ أ ف ب: حكم القضاء في نيكاراغوا بالسجن 30 عاماً على كاهن وأربعة أشخاص متواطئين معه على اختطاف امرأة وقتلها بحرقها وهي حية في طقوس لطرد الأرواح الشريرة.

وقد فرضت العقوبة القصوى على خوان روتشا وأربعة من شركائه، من بينهم شقيقاه، على خلفية أحداث وقعت في نهاية شباط / فبراير في منطقة نائية في نيكاراغوا.

وكشف روبرتو تروجيلو قريب الضحية أمام محكمة في ماناغوا في اليوم الثاني من جلسات المحاكمة أن الكاهن «قال لنا إنه يجدر بنا ألا نحب الضحية (فيلما تروجيلو) لأنها الشيطان في حد ذاته وينبغي حرقها».

ونفذت هذه الطقوس بين 15 و21 فبراير/شباط في بلدة إيل كورتيزال النائية في شمال شرق نيكاراغوا.

وروى شهود أن المرأة، وهي أم لطفلين، أوثقت وحرمت من المياه والطعام قبل حرقها حية.

وهي توفيت في 28 فبراير في مستشفى في ماناغوا. وكانت تعاني من حروق من الدرجة الثانية والثالثة بعد تعرضها لحرارة بلغت 400 درجة مئوية، وفق ما أعلن الطبيب.

وروى قريبها روبرتو أنه عندما أتى مع والدها لاصطحابها من الكنيسة الصغيرة حيث تم تعذيبها «لم يكن في وسعها المشي».

وكشف والدها من جهته أن الكاهن منعه من التواصل مع ابنته خلال قيامه بممارسات الشعوذة هذه وأخبره أن ابنته حرقت نفسها. وأعرب محامو الدفاع عن نيتهم استئناف القرار.