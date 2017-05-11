العرض الأسترالي في مسابقة الأغنية الأوروبية في أوكرانيا بعنوان السير في الهواء May 10, 2017 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-منوعات
أعشق كلّ شيء ينتمي إلى السّماء..أويؤدي الانتماء إلى سموالسّماء.ففي هذا الزمن الدوني من غطرسة القوّة الظالمة على الأرض ؛ يجب أنْ نبحث ونسعى إلى زمن جديد هوزمن السّماء.ففيه قرب من الخيربُعد عن الشرّ؛ لأنه صنوالحريّة في الفضاء.السّماء هي سقف البيت ؛ وقد آن الأوان لنصعد عالياً إلى السقف بعيداً عن حرارة ( الحفروالسراديب والجبب ).لنرتشف من الفخارالماء الذي أنعشه نسيم الهواء النقيّ للروح غذاء.