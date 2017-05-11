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1 COMMENT

  1. أعشق كلّ شيء ينتمي إلى السّماء..أويؤدي الانتماء إلى سموالسّماء.ففي هذا الزمن الدوني من غطرسة القوّة الظالمة على الأرض ؛ يجب أنْ نبحث ونسعى إلى زمن جديد هوزمن السّماء.ففيه قرب من الخيربُعد عن الشرّ؛ لأنه صنوالحريّة في الفضاء.السّماء هي سقف البيت ؛ وقد آن الأوان لنصعد عالياً إلى السقف بعيداً عن حرارة ( الحفروالسراديب والجبب ).لنرتشف من الفخارالماء الذي أنعشه نسيم الهواء النقيّ للروح غذاء.

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