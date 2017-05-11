سلاح الجو الأردني يسقط طائرة بلا طيار قرب الحدود مع سوريا

عمان- أ ف ب- اعلن سلاح الجو الأردني الاربعاء انه اسقط طائرة بلا طيار مجهولة قرب الحدود مع سوريا.

وقال مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية لوكالة فرانس برس إن “طائرات سلاح الجو الملكي الأردني من نوع اف 16 اسقطت طائرة بلا طيار قرب حدودنا الشمالية مع سوريا”.

اضاف ان فرقا متخصصة من الجيش عثرت على حطام الطائرة التي اسقطت قرب منطقة المفرق، في محاولة لتحديد هويتها، من دون ان يعطي تفاصيل اضافية.

يرتبط الاردن مع سوريا بحدود جغرافية يزيد طولها عن 370 كيلومترا.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن بينما تقول المملكة انها تستضيف نحو 1,4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في آذار/ مارس 2011.