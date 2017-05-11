البيت الأبيض يستبعد فكرة تعيين نائب عام خاص بمسألة التدخل الروسي

واشنطن- أ ف ب- اعتبر البيت الأبيض الاربعاء أن تسمية نائب عام خاص للتحقيق في علاقات محتملة قد تكون قامت بين مقربين من الرئيس دونالد ترامب وموسكو “ليست ضرورية”.

وقالت ساره هاكابي ساندرز المتحدثة باسم ترامب، ردا على سؤال حول طلب التعيين هذا الذي طالب به عدد من المسؤولين الديمقراطيين بعد اقالة مدير اف بي اي جيمس كومي “لا نعتقد ان ذلك سيكون ضروريا”.

واضافت “لا يوجد أي دليل حول علاقة بين حملة ترامب وروسيا ونود ان نكون قادرين على التقدم والتركيز على الامور التي تثير بالفعل اهتمام الناس″، مذكرة بان تحقيقين يجريان حاليا من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) ومجلس الشيوخ.

وبعد ان تطرقت الى “تراجع ثقة” الرئيس الأمريكي بكومي، رأت أن الاخير ارتكب خلال السنة الماضية “الكثير من الاخطاء”.

واوضحت ان ترامب كان ينوي اقالة كومي “منذ اليوم الاول لتسلمه مهامه” في البيت الابيض.

الا ان متحدثا اخر باسم البيت الابيض كان اعلن قبل اسبوع ان كومي لا يزال يتمتع بثقة الرئيس.