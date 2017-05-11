اعتراض وانقاذ أكثر من 350 مهاجرا قبالة ليبيا

طرابلس- أ ف ب- تمكن حرس السواحل الليبيون الاربعاء من اعتراض مركب تكدس فيه اكثر من 350 مهاجرا قبالة مدينة صبراته (غرب) كانوا ينوون التوجه إلى ايطاليا.

وقال العميد ايوب قاسم، الناطق باسم البحرية الليبية “تمكن صباح اليوم الأربعاء (..) حرس السواحل قطاع طرابلس، من ضبط وإنقاذ ما يزيد عن 350 مهاجرا غير شرعي كانوا على مركب خشبي وذلك على بعد 19 ميلا شمال صبراتة”.

واضاف قاسم “حاولت إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية وتدعى سي ووتش (المانية) عرقلة عمل زورق حرس السواحل أثناء عمله في إنقاذ المهاجرين (..) في مياه السيادة البحرية الليبية وذلك بسعيها أخذ المهاجرين (..) عنوة بحجة أن ليبيا غير آمنة”.

وتتعرض المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط منذ اسابيع للانتقاد في ايطاليا بداعي “التواطؤ” مع مهربين يعملون في ليبيا.

من جهته قال العقيد أبوعجيلة الضابط في البحرية الليبية “كانوا اكثر من ثلاثمائة وخمسين شخصا ولكن الحمد الله مع قلة الامكانيات والوسائل تم انقاذ المهاجرين”.

وبين هؤلاء المهاجرين اكثر من عشر نساء احداهن حامل. ومعظمهم من المغرب وبنغلادش، بحسب مصور فرانس برس.

واضاف ابوعجيلة “كان المركب خشبي بطول 18 مترا تقريبا على متنه عدد ضخم جدا من المهاجرين اكثر من السعة الاستيعابية”.

واكد ان “المهاجرين (كانوا) تحت خطر حقيقي وكان من الممكن ان ينكسر المركب في اي لحظه”.

واقتيد المهاجرون الى قاعدة طرابلس البحرية حيث قدمت لهم مساعدة انسانية من الهلال الاحمر الليبي واعضاء منظمة الهجرة الدولية قبل نقلهم الى مراكز احتجاز في العاصمة الليبية.

وبحسب المنظمات الدولية يوجد في ليبيا حاليا ما بين 800 الف ومليون شخص اغلبهم من دول جنوب الصحراء الافريقية. ويامل هؤلاء في الوصول الى اوروبا وغالبا ما ينقلون في مراكب متهالكة ينطلق معظمها من نواحي صبراتة.

ويوجد حاليا ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف مهاجر في 20 مركز احتجاز في ليبيا، بحسب ما افاد مسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتنطلق معظم المراكب من غرب ليبيا باتجاه ايطاليا التي لا تبعد اكثر من 300 كلم.

ووصل 181 الف مهاجر في 2016 إلى أوروبا عبر السواحل الايطالية. وانطلق 90 بالمئة من هؤلاء المهاجرين من ليبيا.