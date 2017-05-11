واشنطن تدرس توسيع القيود المفروضة على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية داخل الطائرات

واشنطن- د ب أ- أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الأربعاء أنها تدرس توسيع القيود المفروضة على اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) والأجهزة الإلكترونية المشابهة في مقصورات المسافرين بالطائرات، وأن ذلك التوسيع “ربما يشمل أوروبا ومناطق أخرى في العالم”.

وأوضح متحدث باسم الوزارة أنه لم يتم اتخاذ قرارات بعد في هذا الشأن، وأن ما تردد عن أنه سيتم الإعلان عن ذلك الخميس هو أمر غير دقيق.

وقال المتحدث في رسالة بريد إلكتروني لوكالة الأنباء الألمانية: “تواصل وزارة الأمن الداخلي تقييم بيئة التهديد وستجري تغييرات عند الضرورة لجعل المسافرين جوا آمنين”.

وأضاف: “عندما تكون هناك تغييرات، سنعلن عنها”.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 21 آذار/ مارس أنه سيتم منع أجهزة اللاب توب والأجهزة الإلكترونية الكبيرة في مقصورات المسافرين بالطائرات في الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات شرق أوسطية بكل من تركيا ولبنان والأردن ومصر والكويت والسعودية وقطر والمغرب.

وقالت بريطانيا في وقت لاحق من اليوم ذاته إنها ستحذو حذو الولايات المتحدة، لكن قواعدها تنطبق فقط على بعض الرحلات القادمة من دول شرق أوسطية وأفريقية.

وينطبق الحظر على أجهزة اللاب توب وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية والكاميرات، حيث لابد من وضعها مع الأمتعة التي يتم فحصها.

وقالت الوزارة إن الحظر ضروري لأن سلطات الاستخبارات الأمريكية تشتبه في أن جماعات إرهابية “تواصل استهداف الطيران التجاري عبر تهريب عبوات ناسفة ضمن أغراض الركاب المختلفة”.