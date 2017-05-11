مؤتمر في لندن لرسم خطوط شراكة جديدة مع الصومال

لندن- أ ف ب- تستضيف لندن الخميس مؤتمرا دوليا حول الصومال لرسم الخطوط العريضة لـ”شراكة” اقتصادية وأمنية جديدة مع هذا البلد الذي يُعتبر واحدا من البلدان الاقل استقرارا والاكثر فقرا في العالم.

يشارك في هذا المؤتمر نحو اربعين وفدا ومؤسسة دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، في حضور الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.

والمؤتمر ليس مخصصا لجمع الاموال بل للتركيز على مجالات التنمية الاقتصادية المحتملة ومعالجة القضايا الامنية، في وقت تواجه الحكومة المركزية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي تهديدا من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن المؤتمر سيشهد “اعتماد شراكة جديدة بين الصومال والوفود المشاركة يلتزمون من خلالها التعاون” على مدى اربع سنوات. وينص الاتفاق على انه في مقابل “الدعم الحيوي” الذي سيقدّمه المجتمع الدولي، تلتزم الصومال اجراء الاصلاحات الضرورية.

يأتي هذا المؤتمر في وقت تواجه الصومال موجة جفاف تهدد شعبها بمجاعة.

ويواجه القرن الافريقي جفافا حادا أدى إلى تهجير اكثر من 615 الف شخص في الصومال منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، علما ان عدد النازحين في هذا البلد اصلا ناهز 1،1 مليون شخص، وفق الامم المتحدة.