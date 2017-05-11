مستوطنون يحرقون أشجار زيتون شمالي الضفة

نابلس- الأناضول- أقدم مستوطنون يهود، الأربعاء، على حرق أراضٍ زراعية فلسطينية في قرية “بورين”، جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان لمراسلة الأناضول، أن مستوطنين من مستوطنة “براخا”، المقامة على أراضي “بورين”، أشعلوا النار في عشرات الدونمات (الدونم الواحد يعادل 1000 متر مربع) المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات.

وذكر الشهود أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على أهالي القرية، خلال محاولتهم إطفاء النيران، واحتجزوا طفلاً فلسطينياً، قبل أن يتمكن والده وعدد من أهالي القرية من استعادته.

ولم تسفر الاعتداءات عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، كما لم يتم تقدير الخسائر المادية الناتجة عن إحراق الأراضي الزراعية على الفور.

وتشهد قرية “بورين” مواجهات بين الحين والآخر، نتيجة اعتداءات المستوطنين المتكررة على أهالي القرية وممتلكاتهم وأراضيهم، بحسب الشهود.

ويحيط بقرية “بورين” عدة مستوطنات إسرائيلية تحتل مساحات واسعة من القرية.