لافروف: ترامب مهتم بعلاقة مع روسيا أساسها “المنفعة المشتركة”

واشنطن- الأناضول- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم ببناء علاقة أساسها “المنفعة المشتركة” مع روسيا.

ووصف لافروف، اتهام روسيا بتدخلها في الانتخابات الأمريكية بأنه “تلفيق”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير الروسي من مقر السفارة الروسية في العاصمة واشنطن التي وصلها الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر حتى الخميس.

ويأتي المؤتمر، عقب اجتماع مغلق عقده ترامب في البيت الأبيض، مع وزير الخارجية الروسي والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كسيلياك، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وأوضح لافروف: “أولاً وقبل كل شيء بحثنا تعاوننا على الصعيد الدولي، ولقد تم التأكيد على أنه برغم كل الصعوبات، فإن بلدينا يمكن بل ويجب أن يعملا سوياً للمساعدة في حل المشاكل الرئيسية على الأجندة الدولية”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي أثبت مرة أخرى أن أهم شيء بالنسبة له في سوريا هو هزيمة الإرهاب.

وفي معرض رده على سؤال حول موقفه من تغيير رئيس النظام السوري بشار الأسد، تساءل لافروف: “لماذا لانتعلم من دروس الماضي في العراق وليبيا؟”، في إشارة الى انتشار الفوضى بعد إطاحة أمريكا بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عقب احتلالها العراق عام 2003، وكذلك الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي إثر ثورة شعبية في 2011.

من جانبه، قال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن لقائه مع وزير الخارجية الروسي والسفير الروسي لدى واشنطن، كان “جيداً جداً”.

وردا على سؤال وجه إليه إذا ما كانت إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي الثلاثاء من منصبه قد أثرت على المحادثات، رد الرئيس الأمريكي بالقول: “كلا.. على الإطلاق”.

ويربط سياسيون أمريكيون بين إقالة جيمس كومي، وقيادته للتحقيقات التي تبحث مدى التدخل الروسي في نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، والتي فاز بها ترامب.

وبدأت العلاقات الأمريكية – الروسية تأخذ منحى إيجابيًا، منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة، وتوجه وزير الخارجية الأمريكي الشهر الماضي إلى موسكو لفتح قنوات حوار بين البلدين.