نزع السلاح النووي في بيونغ يانغ “هدف مشترك” للصين وكوريا الجنوبية

سيول- أ ف ب- اتفق الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الكوري الجنوبي الجديد مون جاي-ان الخميس على ان نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية “هدف مشترك” للصين وكوريا الجنوبية، حسبما اعلن متحدث باسم مون.

وصرح يون يونغ-تشان أمام صحافيين أن الرئيسين اتفقا في أول اتصال هاتفي بينهما على “ان نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية هدف مشترك بين البلدين”.

وكانت العلاقات بين سيول وبكين شهدت توترا بعد نشر منظومة الصواريخ الأمريكية “ثاد” في كوريا الجنوبية لمواجهة التهديد من الشمال.

وتعتبر الصين أن هذه المنظومة تهديد لقدراتها العسكرية واتخذت سلسلة من الاجراءات ضد شركات كورية جنوبية في خطوة اعتبرتها سيول نوعا من الانتقام الاقتصادي.

ويؤيد مون الذي تولى مهامه الاربعاء تقاربا مع الشمال لحمله على العودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجيه البالستي والنووي.

وقال مون لشي انه “مدرك” لقلق الصين ازاء الدرع الصاروخية الامريكية ودعا الى محادثات ثنائية من أجل “تفاهم أكبر حول المسألة”.

واقترح مون خلال المحادثة التي استمرت 40 دقيقة إرسال وفد خاص إلى بكين “يتباحث فقط حول (ثاد) والموضوع النووي في الشمال”.

كما وجه شي دعوة رسمية إلى مون لزيارة بكين، حسب ما اضاف المتحدث يون.