القوات الحكومية تحقق تقدما في حي القابون مع استمرار المفاوضات حول مصير الحي الدمشقي

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن القوات الحكومية تحقق تقدما في حي القابون عند الأطراف الشرقية للعاصمة دمشق، وذلك مع استمرار المفاوضات حول مصير الحي.

وأوضح المرصد أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على كتلة سكنية في محيط مسجد التقوى، كما تمكنت من استعادة السيطرة على محطة الكهرباء الواقعة عند الأطراف الشمالية الشرقية لحي القابون.

وكشف أن هذا التقدم يأتي ضمن محاولة جديدة من قبل القوات الحكومية من أجل تضييق الخناق على الفصائل المتواجدة في حي القابون لإملاء شروطها خلال المفاوضات الجارية في الحي.

وكانت مفاوضات قد بدأت بين المعارضة المسلحة والحكومة لوقف إطلاق النار في القابون تمهيدا لإخراج المسلحين والراغبين من الأهالي إلى الشمال السوري ومناطق أخرى، أسوة بما جرى في أماكن أخرى في سوريا.