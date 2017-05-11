القاهرة- رويترز- قال مسؤول في وزارة البترول المصرية الخميس إن مصر تتوقع وصول أول شحنة نفط خام من العراق منتصف مايو أيار الجاري.

وبموجب اتفاق توصلت إليه مصر والعراق الشهر الماضي، تبيع بغداد 12 مليون برميل من النفط إلى مصر لمدة عام.

وبدأ العراق يوم الخميس الماضي تحميل ناقلة بمليوني برميل من النفط الخام لتصديرها إلى مصر.

في غضون ذلك، عاودت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إمداد مصر بنحو 700 ألف طن شهريا من المواد البترولية نهاية مارس آذار بعد أن توقفت في أكتوبر تشرين الأول.