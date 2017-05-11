الجيش اليمني يعلن مقتل جندي ومسلحين اثنين وأسر ثلاثة “إرهابيين” بحضرموت

حضرموت- الأناضول- أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مقتل جندي، ومسلحين اثنين، وأسر ثلاثة عناصر “إرهابية”، في هجومين متتاليين استهدفا معسكراً بمحافظة حضرموت (شرق).

وقال بيان لقيادة المنطقة العسكرية الثانية (مقرها مدينة المكلا عاصمة حضرموت وتابعة للجيش)، إن نقطة أمنية تسبق معسكر لقوات النخبة (تابع للجيش) في منطقة “بضه” بمديرية “دوعن” التابعة لحضرموت، اعترضت سيارة مفخخة يقودها انتحاري، ما جعله يقوم بتفجيرها.

وقوات النخبة الحضرمية، قوات عسكرية حديثة، تم تدريبها في معسكرات للتحالف العربي بقيادة السعودية، وينتمي جميع أفرادها إلى أبناء محافظة حضرموت.

وأوضح البيان أن “التفجير أسفر عن مقتل الجندي حسين علوي فدعق، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خفيفة”.

وأضاف البيان أن “سيارة مفخخة أخرى ظهرت عقب تفجير الأولى، أطلق مسلحون على متنها الرصاص على الجنود”.

ولفت إلى أن “الجنود تعاملوا بحنكة عسكرية، وتمكنوا من قتل انتحاريين (مهاجمين مسلحين) اثنين، وأسر ثلاثة آخرين من العناصر الإرهابية”، دون التفاصيل عن مصير السيارة.

وتأتي الحادثة، بعد يومين، من إعلان الجيش اليمني، حالة الطوارئ ومنع التجوال ليلاً، في مديرية “دوعن” بحضرموت، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات النخبة، عقب تزايد تحركات مسلحي تنظيم “القاعدة”، وشنهم هجمات على مقار القوات العسكرية والأمنية.

ولم يكشف بيان الجيش عن هوية المسلحين والتنظيم الذي ينتمون إليه، إلا أن مديريتي دوعن والضليعة المجاورتين بحضرموت، شهدتا نشاطاً متصاعداً لمسلحي القاعدة في الأشهر الأخيرة، كان آخرها هجوم لمسلحي “القاعدة”، الأحد الماضي، على معسكر لقوات الجيش بمديرية الضليعة، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا.

وظهر الخميس، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، أنها تمكنت من اعتراض صاروخ “كاتيوشا”، جرى إطلاقه باتجاه موقع عسكري بمديرية دوعن.

وخلال الأشهر الأخيرة تعرضت مواقع أمنية بمديرية دوعن لهجمات يعتقد أنها لتنظيم “القاعدة”، آخرها الخميس الماضي، عندما فجر مسلحون، مبنى مهجور للأمن العام بالمديرية، تعمل السلطات على تأهليه وصيانته.

واستعاد الجيش مدعوماً من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، السيطرة على مدن الشريط الساحلي بحضرموت وفي مقدمتها المكلا، في نهاية أبريل/ نيسان 2016، بعد أن ظلت أكثر من عام تحت سيطرة مسلحي “القاعدة”.