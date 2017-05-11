إبتسام تسكت تعترف: أنا مصابة بمرض مزمن

بيروت ـ اعتذرت الفنانة المغربية إبتسام تسكت لمحبيها بسبب عدم نشرها صور حديثة لها خلال الفترة الماضية، مبررة ذلك بإصابتها بمرض مزمن.

إبتسام كشفت عن إصابتها بمرض مزمن يسبب لها تورم في وجهها خلال فصل الربيع، وذلك في تدوينات عبر تويتر كتبت فيها: “السلام عليكم احبائي الأوفياء اعتذر انني مكنشاركش معاكم صوري هاد الفترة، لان وكيفما كتعرفو انا عندي مرض مزمن وففصل الربيع كيجهاد علي، هاد الفصل كيخلي وجهي وعيني دائما منفوخين حساسية حادة فسمحولي هادشي لي عطى الله كنتمنى تفهمو وضعي وشكر”.

من ناحية أخرى، طرحت إبتسام تسكت أغنية جديدة مؤخراً بعنوان «منك ولا مني» من كلمات وألحان محمد الرفاعي.