الفنانة إيمان رجائي تخلع زوجها بعد اكتشافها خيانته

القاهرة ـ قضت محكمة الأسرة بالهرم في العاصمة المصرية القاهرة بتطليق الفنانة إيمان رجائي، طلقة بائنة خلعا في دعواها ضد زوجها نور عماد الشهير بفهد زكي والتي تحمل رقم 1664 لسنة 2016، وصدر الحكم من المستشارة إيمان الجزيري رئيس المحكمة.

يذكر أن الفنانة إيمان رجائي، قد طلبت الخلع بعد اكتشافها لواقعة خيانة وعدم إنفاق الزوج على أبنائه القصر .

إيمان رجائي، كانت قد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “البر التاني” إخراج على إدريس، والعمل من بطولة محمد علي، سليم سليمان، حنان سليمان، عبدالعزيز مخيون، عمرو القاضي، عفاف شعيب، محمد مهران، خالد عبدالحميد، عمرو أمين، محمد جلال، ومن تأليف زينب عزيز.