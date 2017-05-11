سما المصري تسخر من فتاوى تحريم الأغاني

القاهرة ـ سخرت الفنانة الاستعراضية سما المصري من الفتاوى التي تحرم الغناء وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».

سما المصري، قالت في تغريدتها: “الغناء حرام.. بس إذا كان حرام؛ أدينا بنفك عن نفسنا، ونفرفش شوية، وإن كان حلال؛ أدينا بناخد ثواب”.

وكانت سما المصري قد أثارت حالة جدل كبيرة في مصر الفترة الماضية بعد إعلانها تقديم برنامج ديني في رمضان ولكنها كشفت عن البرومو الرسمي لبرنامجها والذي يحمل اسم “مين المسئول”، والذي يناقش قضايا إجتماعية، ولكنها لم تكشف عن اسم القناة التي سيعرض عليها مما أكد للبعض أن البرنامج الديني كان مجرد دعاية لإعادتها للساحة خاصة بعد اختفائها منذ فترة.

كما رجح البعض أن يتم إذاعة البرنامج المزعوم عبر موقع “يوتيوب”، وليس على أي قناة، خاصة أنها رفضت الكشف عن اسم القناة.