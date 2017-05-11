شاب أمريكي وظيفته ان يٌسافر حول العالم لأختبار مقاعد الدرجة الأولى في الطائرات

واشنطن ـ وفي الوقت الذي يحاول الشباب تأمين مصروفهم الشخصي، من خلال العمل في المحلات التجارية أو توزيع الصحف، إلأ أن الشاب الأمريكي أليكس ماشيراس (20 عاماً) استطاع أن يجد لنفسه عملاً أكثر إثارة، فهو يسافر حول العالم، وفي معظم الأحيان في مقصورات الدرجة الأولى، لاختبار الطائرات الجديدة قبل أن يتم تسليمها للعملاء.

وينطوي عمل أليكس على ما يعتبره الكثيرون رفاهية مطلقة، من خلال أخبار مقاعد الطائرة الفاخرة، وتذوق الطعام الشهي، واحتساء الشراب، ومن ثم مشاركة صور لتجربته المميزة مع متابعيه على إنستغرام وتويتر.

وقال أليكس في تصريحات إعلامية، إنه مولع بالطيران منذ نعومة أظفاره، وفي عمر 14 عاماً كان يقدم تحليلات عن الطيران لمواقع وصحف شهيرة مثل “بي بي سي” و”سكاي نيوز″ و”إل بي سي”، مما قاده في النهاية إلى هذا العمل.

وفي الوقت الذي يؤكد أليكس أنه يحصل على مقابل جيد من ظهوره الإعلامي، إلا أنه رفض مناقشة التفاصيل المالية لعمله مع شركات الطيران.

وكان أليكس يقرأ مدونات الطيران منذ الصغر، ولا يفوت أية فرصة لدراسة هذا المجال، كما أنه يحضر بشكل دائم دورات حول الطيران، وهو اليوم يعمل مع شركات تصنيع الطائرات عن قرب، لاستكمال تسليم الطائرات الجديدة، وهذا يعني أنه يشاهد الطائرات عندما تغادر المصنع.